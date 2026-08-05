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Естонія і Швеція підписали угоду про оренду тюрми

Перших в’язнів зі Швеції мають прийняти вже за кілька тижнів.

Естонія і Швеція підписали угоду про оренду тюрми
Тартуська в'язниця
Фото: скриншот відео

Естонія і Швеція підписали меморандум про оренду Тартуської в'язниці. 

Документ визначає умови тримання шведських засуджених: від побутових правил і носіння одягу до доступу до інформації, передає ERR

Уряд Естонії залишив за собою право самостійно схвалювати або відхиляти запити на переведення в'язнів.

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Згідно з угодою, в Естонії застосовуватимуть місцеве законодавство. Міністерка юстиції та цифрових технологій зазначила, що це рішення дозволить задіяти сучасну, але порожню Тартуську в'язницю, а також зберегти і підготувати персонал сфери внутрішньої безпеки коштом шведських платників податків.

Одним із найскладніших питань під час перемовин стало використання нікотинових подушечок. Під тиском шведської сторони естонська влада погодилася дозволити засудженим купувати легальні нікотинові подушечки у місцевому в'язничному магазині.

Влада Естонії запевняє, що для жителів Тарту немає жодних загроз, адже ув'язнені не виходитимуть за межі закладу. Усі відвідувачі будуть проходити сувору перевірку, а сам факт перебування у в'язниці чи візиту до родичів не даватиме права на отримання притулку або посвідки на проживання.

Дефіциту кадрів для обслуговування закладу немає. За словами віцеканцлера МВС Естонії, на посади в'язничних офіцерів уже надійшло 400 заявок, і перша група охоронців розпочала навчання.

Основну відповідальність за функціонування в'язниці нестиме Естонія. Освітні програми для засуджених дистанційно проводитимуть шведські викладачі, а окремі адміністративні рішення сторони ухвалюватимуть спільно.

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