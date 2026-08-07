Трамп підписав нові укази щодо обмеження права на американське громадянство за народженням

Як і попередні, їх будуть оскаржувати у суді через антиконституційність.

Президент США Дональд Трамп знову погодив виконавчі укази, які обмежують можливість для дітей, народжених на території країни, автоматично отримати американське громадянство.

Як пише The Guardian, глава держави підписав документи, у яких чіткіше вказано критерії відмови у громадянстві через нелегальне перебування батьків у США, а також забороняється "пологовий туризм", коли породіллі приїздять до Америки саме з метою отримання дитиною паспорта Штатів.

Трамп обурюється, що навколо громадянства за народженням "будують цілі бізнеси". Насправді ж статистика показує, що лише 22-26 тисяч малюків у США з'явилися на світ минулоріч у родинах, де мати постійно проживає за межами країни - і це менше 1% від усіх новонароджених.

Попередню спробу Трампа скасувати право на громадянство за народження було зупинено Верховним судом США, який визнав це порушенням 14-ої поправки до конституції. Очікується, що нові укази також стануть предметом судового оскарження з незначним шансом на успіх для президента.