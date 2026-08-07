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Трамп підписав нові укази щодо обмеження права на американське громадянство за народженням

Як і попередні, їх будуть оскаржувати у суді через антиконституційність.

Трамп підписав нові укази щодо обмеження права на американське громадянство за народженням
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп знову погодив виконавчі укази, які обмежують можливість для дітей, народжених на території країни, автоматично отримати американське громадянство.

Як пише The Guardian, глава держави підписав документи, у яких чіткіше вказано критерії відмови у громадянстві через нелегальне перебування батьків у США, а також забороняється "пологовий туризм", коли породіллі приїздять до Америки саме з метою отримання дитиною паспорта Штатів.

Трамп обурюється, що навколо громадянства за народженням "будують цілі бізнеси". Насправді ж статистика показує, що лише 22-26 тисяч малюків у США з'явилися на світ минулоріч у родинах, де мати постійно проживає за межами країни - і це менше 1% від усіх новонароджених. 

Попередню спробу Трампа скасувати право на громадянство за народження було зупинено Верховним судом США, який визнав це порушенням 14-ої поправки до конституції. Очікується, що нові укази також стануть предметом судового оскарження з незначним шансом на успіх для президента.

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