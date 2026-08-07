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Польща знову не змогла обрати наступника Навроцького на чолі Інституту національної пам'яті

Вже двоє кандидатів не отримали достатньої підтримки у парламенті.

Польща знову не змогла обрати наступника Навроцького на чолі Інституту національної пам'яті
Сейм Польщі
Фото: Х/Sejm RP

Польський Сенат провалив голосування за нового очільника Інституту національної пам'яті - посаду, яку залишив вакантною після свого обрання президентом Кароль Навроцький.

Як пише RMF24, Матеуш Шпитма отримав підтримку лише 38 сенаторів, 50 висловилися проти того, щоб він працював головою відомства, відповідального за осмислення минулого країни. 

Раніше Шпитма успішно подолав етап узгодження у Сеймі, де за нього проголосували 226 депутатів, 194 були проти. Тепер процедуру обрання очільника Інституту національної пам'яті доведеться розпочинати заново - вже втретє.

Минулої осені так само не пройшов перевірку парламентською довірою Кароль Полейовський, кандидатуру якого відкинули 227 депутатів. 

Посада голови Інституту національної пам'яті у Польщі набуває особливої ваги на тлі конфлікту між Україною та сусідньою державою щодо спільного історичного минулого

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