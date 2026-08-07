Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
ГоловнаСвіт

Екстремальна спека побила температурні рекорди в Центральній та Східній Європі

У Словаччині температура досягла нового максимуму — 42°C, а влада Польщі була змушена зупинити роботу електростанцій у Козеніце та Понянці.

Екстремальна спека побила температурні рекорди в Центральній та Східній Європі
Фото: EPA/UPG

У кількох країнах Центральної та Східної Європи зафіксовано нові температурні рекорди на тлі екстремальної погоди, яка продовжує спричиняти лісові пожежі та посухи по всьому континенту. Зокрема, рекордні температури зареєстрували Словаччина, Австрія та Угорщина. 

Як пише The Guardian, у четвер словацьке гідрометеорологічне агентство повідомило про новий температурний максимум – 42°C у Долніх Плахтинцях.

У Польщі влада була змушена зупинити вугільні електростанції в Козеніце та Понянці, оскільки критично низький рівень води у Віслі обмежив доступ до води, необхідної для охолодження енергоблоків. Через це польська енергосистема втратила близько 1,3 ГВт генерувальних потужностей. У середу прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав роботодавців дбати про працівників під час спеки, забезпечувати їх кондиціонуванням та холодною водою.

Реклама

У Німеччині кліматичні активісти, які вимагають припинити використання викопного палива, провели акцію біля будівлі канцлера, протестуючи проти недостатніх дій уряду для захисту людей від екстремальної спеки. За новими оцінками Інституту Роберта Коха, цього літа по всій Німеччині від спеки загинули близько 11 900 людей.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр у четвер повідомив, що атомна електростанція, яка тимчасово зменшила потужність, відновлює роботу. Він зазначив, що рівень Дунаю вже на 9 сантиметрів вищий за мінімальний показник, очікується дощ у водозбірних районах Австрії, а один із турбогенераторів АЕС «Пакш» уже працює. 

Водночас, за його словами, через спеку все ще необхідно добровільно скорочувати споживання електроенергії.

Сильна спека та тривала посуха посилюються через поглиблення кліматичної кризи. Експерти попереджають, що це створює величезний тиск на населення, критичну інфраструктуру та дику природу в усьому регіоні.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies