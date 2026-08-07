У школі Таїланду учень вчинив стрілянину. Є жертви і понад 10 поранених

Слідство вважає, що до цього він убив дідуся і бабусю.

У Таїланді в провінції Нонсабурі, що поблизу Бангкока, сталася стрілянина в середній школі. За попередньою інформацією, її вчинив 14-річний учень. Загинули семеро людей, передають BBC і CNN. Нападник наклав на себе руки.

Серед жертв – п'ятеро вчителів вчителів. Ще 15 людей отримали поранення.

Фото: BBC Місце нападу

Реклама

До того, як вчинити стрілянину в школі, підозрюваний, як вважає слідство, убив бабусю й дідуся. Саме дідусю, шкільному вчителю, і належав пістолет. За інформацією правоохоронців, хлопець мешкав з дорослими родичами, але не батьками.

Центральне розвідуправління Таїланду в коментарі CNN заявило, що зараз ситуація «під контролем».

У «Дебсірін Нонсабурі», де сталася стрілянина, освіту здобувають близько 3000 учнів.

Таїланд серед країн Південно-Східної Азії посідає друге місце за кількістю злочинів з вогнепальною зброєю, поступаючись лише Філіппінам, йдеться в даних Інституту показників та оцінки здоров'я (Institute for Health Metrics and Evaluation) при Вашингтонському університеті 2019 року. Попередня стрілянина в школі Таїланду відбулася взимку.