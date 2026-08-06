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Спека підвищує ризик інфаркту та інсульту: у ЦГЗ пояснили як уникнути небезпечних ускладнень

Екстремальна спека від +32°C і вище створює серйозне навантаження на серцево-судинну систему та може спровокувати небезпечні для життя стани. 

Найбільший ризик мають люди із серцевою недостатністю, гіпертонією та іншими серцево-судинними захворюваннями.

Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я.

Спека підвищує ризик інфаркту та інсульту: у ЦГЗ пояснили як уникнути небезпечних ускладнень
Фото: EPA/UPG

За словами фахівців, під час спеки організм втрачає більше рідини через активне потовиділення. Це призводить до зневоднення, згущення крові та підвищує ризик утворення тромбів, що може стати причиною гострого інфаркту міокарда або інсульту.

Крім того, разом із потом організм втрачає важливі електроліти — натрій, калій і магній. Їхній дефіцит може викликати порушення серцевого ритму або посилити вже наявні аритмії.

Ще одним наслідком зневоднення є прискорене серцебиття. Через це серце працює з більшим навантаженням і потребує більше кисню. У людей із серцево-судинними захворюваннями це може призвести до гіпертонічного кризу, набряку легень, інфаркту, інсульту та інших небезпечних ускладнень.

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У Центрі громадського здоров'я радять у спекотні дні регулярно пити чисту воду, не чекаючи появи спраги. Водночас людям із серцевою недостатністю рекомендують попередньо узгодити добову кількість рідини зі своїм лікарем.

Також фахівці рекомендують уникати перебування під прямим сонцем з 11:00 до 16:00, носити легкий світлий одяг із натуральних тканин і головний убір, користуватися сонцезахисним кремом із SPF 30 і вище, підтримувати прохолоду в приміщенні, охолоджувати тіло прохолодним душем або компресами та перенести фізичні навантаження на ранкові чи вечірні години.

У ЦГЗ нагадують, що у спекотну погоду особливо важливо не ігнорувати симптоми серцевого нападу та інсульту. Ознаками інфаркту можуть бути біль або дискомфорт у грудях, руках чи плечі, холодний піт, запаморочення, втрата свідомості. У жінок він також може проявлятися задишкою, нудотою, блюванням, болем у спині чи щелепі.

Про інсульт можуть свідчити раптове оніміння або слабкість однієї половини тіла, порушення мовлення чи зору, втрата рівноваги, сильний головний біль.

У разі появи таких симптомів необхідно негайно викликати екстрену медичну допомогу за номером 103 або 112.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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