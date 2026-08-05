Частка гіпертонії у структурі серцево-судинних захворювань в Україні зросла з 14% у 2022 році до 19% у 2025 році.

"Якщо ми говоримо про гіпертонію, то її частка серед серцево-судинних хвороб зросла з 14% у 2022 році до 19% у 2025-му. Це відсоток саме від загальної кількості серцево-судинних патологій. Тобто вона починає займати все більшу частку у цій структурі", — зазначив він.

За словами Ганіча, одна з головних причин такої динаміки — постійне стресове навантаження, яке переживає населення через війну. Водночас проблему посилює відсутність звички регулярно вимірювати артеріальний тиск.

Фахівець наголосив, що гіпертонія часто тривалий час перебігає безсимптомно, поступово пошкоджуючи судини та внутрішні органи. Через це люди нерідко звертаються по медичну допомогу вже після розвитку серйозних ускладнень.

Водночас медики звертають увагу, що серцево-судинні захворювання дедалі частіше діагностують і в молодших пацієнтів.

"Ми радимо всім періодично вимірювати тиск, особливо людям у віці 40+. І не тільки після сорока, тому що серцево-судинні хвороби молодшають. Зараз ми помічаємо, що такі захворювання можуть діагностувати навіть у людей, яким трохи більш ніж 30 років", — сказав Ганіч.

Він додав, що регулярний самоконтроль артеріального тиску є простим способом вчасно виявити порушення та запобігти тяжким наслідкам для здоров'я.