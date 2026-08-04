СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
ГоловнаЗдоров'я

В Україні кількість хвороб нервової системи зросла більш ніж у 2,5 раза за час повномасштабної війни, — ЦГЗ

В Україні за час повномасштабної війни кількість захворювань нервової системи зросла більш ніж у 2,5 раза. 

Про це повідомив речник Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) Микола Ганіч в ефірі програми «Ранок Вдома», коментуючи дані звіту Центру за 2025 рік.

В Україні кількість хвороб нервової системи зросла більш ніж у 2,5 раза за час повномасштабної війни, — ЦГЗ
Фото: pexels-energepic

За його словами, якщо порівнювати показники 2025 року з довоєнним 2021 роком, кількість хвороб нервової системи зросла більш ніж у 2,5 раза.

«Якщо ми говоримо про хвороби нервової системи, а вони прямо свідчать про рівень стресу, то за 2025 рік у порівнянні з 2021-м, тобто довоєнним роком, кількість хвороб нервової системи зросла більш ніж у 2,5 раза», — зазначив Ганіч.

У ЦГЗ пов'язують цю тенденцію з наслідками тривалого життя в умовах війни. Постійні повітряні тривоги, обстріли, порушення сну та життя в умовах невизначеності створюють хронічний стрес, який із часом може призводити не лише до психологічних розладів, а й до розвитку захворювань нервової системи. Зокрема, йдеться про наслідки посттравматичного стресового розладу (ПТСР) та інших психотравмувальних станів.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, майже 70% українців вважають, що їхнє здоров'я погіршилося порівняно з періодом до початку повномасштабного вторгнення.

Водночас у Центрі громадського здоров'я відзначають і позитивні зміни. Попри війну, кадровий дефіцит та регулярні атаки на медичну інфраструктуру, у 2025 році смертність у лікарнях скоротилася більш ніж на 33%.

«Це в тих умовах, коли медиків не вистачає, коли є постійні обстріли лікарень, коли є постійне знищення нашої медичної інфраструктури, система продовжує функціонувати. Люди, які працюють на місцях, по суті герої, які щодня рятують життя людей», — наголосив Микола Ганіч.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies