Про це повідомив речник Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) Микола Ганіч в ефірі програми «Ранок Вдома», коментуючи дані звіту Центру за 2025 рік.

В Україні за час повномасштабної війни кількість захворювань нервової системи зросла більш ніж у 2,5 раза.

За його словами, якщо порівнювати показники 2025 року з довоєнним 2021 роком, кількість хвороб нервової системи зросла більш ніж у 2,5 раза.

«Якщо ми говоримо про хвороби нервової системи, а вони прямо свідчать про рівень стресу, то за 2025 рік у порівнянні з 2021-м, тобто довоєнним роком, кількість хвороб нервової системи зросла більш ніж у 2,5 раза», — зазначив Ганіч.

У ЦГЗ пов'язують цю тенденцію з наслідками тривалого життя в умовах війни. Постійні повітряні тривоги, обстріли, порушення сну та життя в умовах невизначеності створюють хронічний стрес, який із часом може призводити не лише до психологічних розладів, а й до розвитку захворювань нервової системи. Зокрема, йдеться про наслідки посттравматичного стресового розладу (ПТСР) та інших психотравмувальних станів.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, майже 70% українців вважають, що їхнє здоров'я погіршилося порівняно з періодом до початку повномасштабного вторгнення.

Водночас у Центрі громадського здоров'я відзначають і позитивні зміни. Попри війну, кадровий дефіцит та регулярні атаки на медичну інфраструктуру, у 2025 році смертність у лікарнях скоротилася більш ніж на 33%.

«Це в тих умовах, коли медиків не вистачає, коли є постійні обстріли лікарень, коли є постійне знищення нашої медичної інфраструктури, система продовжує функціонувати. Люди, які працюють на місцях, по суті герої, які щодня рятують життя людей», — наголосив Микола Ганіч.