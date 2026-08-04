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Лише 11% госпіталізованих дітей з опіками в Україні отримують реабілітацію, — дослідження

В Україні лише 11% дітей, госпіталізованих з опіковими травмами, отримують реабілітаційну допомогу, хоча за стандартами МОЗ вона має розпочинатися протягом перших 72 годин після стабілізації стану. 

Про це свідчать результати дослідження проєкту «TRUE — Реабілітація травм для України».

Лише 11% госпіталізованих дітей з опіками в Україні отримують реабілітацію, — дослідження
Фото: ДСНС

Дослідники проаналізували знеособлені дані електронної системи охорони здоров'я щодо 5660 дітей віком до 18 років, які отримали опікові травми. Із них 2438 дітей були госпіталізовані.

Аналіз показав, що реабілітацію отримала лише 431 дитина, що становить 7,6% від загальної кількості пацієнтів з опіками. Серед госпіталізованих цей показник був дещо вищим — 11%, або 268 дітей.

Водночас лише 5,9% дітей отримали реабілітаційну допомогу вже під час першого епізоду лікування. Серед госпіталізованих пацієнтів цей показник становив 8,6%. Це суттєво нижче за вимоги чинних стандартів Міністерства охорони здоров'я, які передбачають початок реабілітації протягом перших 72 годин після стабілізації стану пацієнта.

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Дослідники також виявили проблему з безперервністю реабілітаційної допомоги після виписки зі стаціонару. Із 70 дітей, які проходили стаціонарну реабілітацію, лише четверо продовжили її амбулаторно.

Автори дослідження зазначають, що отримані результати свідчать про обмежене впровадження стандартів реабілітації у практику. Водночас вони наголошують, що адміністративні дані не дозволяють встановити точні причини низьких показників, оскільки частина реабілітаційних втручань може не документуватися або надаватися поза межами офіційної звітності.

За словами експертки проєкту, завідувачки опікового віддіення Київської міської дитячої клінічної лікарні №1 Лесі Стрілки, реабілітація дітей з опіками має починатися відразу після госпіталізації. Вона підкреслила, що саме ранній початок реабілітації дає найкращі шанси на відновлення функцій, запобігає розвитку контрактур і допомагає дитині швидше повернутися до повноцінного життя.

Дослідження провели благодійний фонд «Пацієнти України», громадська організація «Фонд досліджень у сфері наук про здоров'я», Норвезький інститут громадського здоров'я (NIPH) та реабілітаційна лікарня Sunnaas за фінансової підтримки Норвезького агентства з розвитку співробітництва (Norad).

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