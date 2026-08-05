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У Києві модернізували центр репродуктивної медицини: хто може безоплатно скористатися кріозбереженням

У Київському міському центрі репродуктивної та перинатальної медицини завершили модернізацію відділення репродуктології та ендокринної гінекології. 

Військовослужбовці та онкопацієнти можуть безоплатно скористатися послугами кріоконсервації та тривалого зберігання репродуктивних клітин.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

У Києві модернізували центр репродуктивної медицини: хто може безоплатно скористатися кріозбереженням
Фото: Пресслужба ОПУ

У КМДА зазначили, що заклад уклав договори з Національною службою здоров'я України за пакетами лікування безпліддя із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ), а також забору, кріоконсервації та довготривалого зберігання репродуктивних клітин.

Безоплатною послугою можуть скористатися українські військовослужбовці та військовослужбовиці, а також цивільні пацієнти з онкологічними захворюваннями, які готуються до хіміо-променевої терапії або операції. 

Збереження яйцеклітин чи сперматозоїдів дає змогу зберегти шанс на народження дітей у майбутньому, якщо репродуктивна функція буде втрачена внаслідок бойових дій або протипухлинного лікування.

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У центрі повідомили, що процедури зі збору, кріоконсервації та зберігання репродуктивних клітин, а також програми штучного запліднення виконують із 2010 року. 

Після модернізації відділення отримало сучасне обладнання, зокрема станцію ICSI та антивібраційний стіл для високоточного введення сперматозоїда в яйцеклітину, ламінарні шафи, нову камеру Маклера для аналізу біоматеріалу, а також резервуари для безпечного зберігання заморожених клітин та ембріонів.

Крім закупівлі обладнання, у закладі відремонтували відділення репродуктології та частину реабілітаційних приміщень. Також облаштували сучасну витяжну систему для кріосховища, яка забезпечує стабільний температурний режим для тривалого зберігання сперматозоїдів, яйцеклітин та ембріонів.

Модернізацію вдалося реалізувати за підтримки благодійників. 

Як повідомили у КМДА, «Фундація Течія» спрямувала на оновлення центру понад 15 млн грн. За ці кошти також відновили приміщення, пошкоджені внаслідок російського обстрілу в серпні 2025 року, замінили вікна у дитячому інфекційному відділенні та частково відремонтували покрівлю.

За словами директорки Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини Оксани Голікової, оновлене відділення зможе проводити до 500 спроб допоміжних репродуктивних технологій на рік.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року Верховна Рада ухвалила закон, який гарантує українським військовослужбовцям безоплатний забір, кріоконсервацію та зберігання репродуктивних клітин за кошти держави.

Кріоконсервація — це метод тривалого зберігання біоматеріалу шляхом заморожування у рідкому азоті за температури близько -196 °C. У такий спосіб можуть зберігатися яйцеклітини, сперматозоїди та ембріони протягом багатьох років без втрати їхніх властивостей.

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