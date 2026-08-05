У Києві локалізували витік аміаку в Голосіївському районі

Повторної загрози немає, запевнило Мінекономіки і довкілля.

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Витік аміаку в Голосіївському районі Києва оперативно локалізували і повторної загрози немає.

Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля і сільського господарства.

«Працівники підприємства негайно вжили необхідних заходів, а після прибуття оперативних служб витік оперативно локалізували. Загрози подальшого поширення аміаку немає. Під час обстеження зафіксовано незначне перевищення концентрації аміаку лише на території підприємства. Концентрацій оксиду вуглецю (CO), діоксиду азоту (NO₂) та ціаністого водню (HCN) не виявлено, тож загрози для мешканців прилеглих районів немає», - заявило відомство.

Наразі Державна екологічна інспекція здійснює розрахунок шкоди.