Росія обстрілювала Харківщину ракетами, КАБами та дронами і вбила там людей

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Протягом минулої доби ворожих ударів зазнав 21 населений пункт Харківської області. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, постраждали 18 людей.

Як написав начальник ОВА Олег Синєгубов, у Лозовій загинули чоловіки 53 і 50 років, постраждали 11 людей.

У Балаклії поранені жінки 20, 77, 53 років та чоловіки 22 і 84 років. В м. Дергачі поранено 74-річного чоловіка, а у сел. Шевченкове зазнав поранень 49-річний чоловік.

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Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

2 ракети;

3 КАБ;

1 БпЛА типу «Герань-2»;

2 БпЛА типу «Молнія»;

9 fpv-дронів;

33 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

У Богодухівському районі пошкоджені електромережі у Богодухові та с. Степне, дошкільний заклад в сел. Золочів, комбайн у с. Іванівка, автомобіль, приватний будинок, теплицю в с. Зарябинка.

У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, адмінбудівлю в сел. Великий Бурлук, магазин в с. Петрівка, 3 автомобілі у сел. Великий Бурлук, приватний будинок, господарчу споруду, гараж у с. Малий Бурлук.

В Ізюмському районі пошкоджено навчальний заклад, амбулаторію, 2 багатоквартирні будинки, магазин, гараж, приватний будинок, адмінбудівлю у м. Балаклія, поле пшениці в с. Архангелівка, 22 приватні будинки, багатоквартирний будинок, 2 гаражі у м. Ізюм, 2 одиниці сільгосптехніки в м. Барвінкове, неексплуатовану будівлю у с. Волохів Яр та вантажний автомобіль в сел. Савинці.

У Харківському районі пошкоджено магазин, приватний будинок в сел. Слатине, електромережі в с. Шовкопляси, 2 приватні будинки у с. Циркуни та с. Безруки, будівлю, багатоквартирний будинок в сел. Вільшани.

У Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру, кіоск, автомобіль в м. Лозова, зерносховище, 3 приватні будинки, будівлю у с. Краснопавлівка, поле пшениці у с. Червоний Кут.

У Чугуївському районі пошкоджено цивільне підприємство в м. Зміїв.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 258 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 50 482 людини.