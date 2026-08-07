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Уночі 7 серпня армія Росії понад 20 разів била по Дніпропетровській області. Під ворожими ударами перебували п'ять районів.

Люди не постраждали. Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, додавши, що вночі в небі над областю оборонці знищили 19 БпЛА.

«На Нікопольщині росіяни поцілили по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській громадах. Пошкоджені пошта, гімназія, приватний будинок», – сказав він.

У Грушівській громаді Криворізького району пошкоджена приватна оселя. У Вишнівській і Божедарівській громадах Кам’янського району росіяни атакували інфраструктуру.

У Синельниківському районі потерпали Петропавлівська і Шахтарська громади, пошкоджено адмінбудівлю і авто.

Також ворог знову вдарив по Павлограду.