170 бойових зіткнень відбулось на фронті від початку доби

Найбільше атак відбулось на Покровському напрямку. Там росіяни штурмували 23 рази.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Від початку доби 6 серпня на фронті відбулося 170 бойових зіткнень.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Ворог завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 54 авіаційні удари із застосуванням 179 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6779 дронів-камікадзе та здійснив 2116 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Реклама

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби відбулося одне боєзіткнення, ворог здійснив 40 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник 14 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Лиман, Вовчанські Хутори, Дворічанське, Западне та в бік населених пунктів Гоптівка, Вільча, Волохівка, Шев’яківка, Хатнє.

На Куп’янському напрямку відбулися дві атаки ворога в бік Ківшарівки та Богуславки. Одне боєзіткнення досі триває.

Шість спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку у районі Ямполя та в бік населених пунктів Новоселівка та Діброва. Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 15 спроб загарбників йти вперед у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та в бік Миколаївки й Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили чотири атаки у районах Привілля, Никифорівки та в бік Малинівки й Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 15 ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Русин Яр та у бік населених пунктів Довга Балка, Степанівка.

Двадцять три атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Шахове, Удачне та в бік населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Білицьке, Новий Донбас, Шевченко, Матяшеве, Новопідгородне. Чотири боєзіткнення досі тривають.За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 31 окупанта, 8 - поранено; знищено одну артилерійську систему, склад БК, 18 укриттів особового складу противника, склад пально-мастильних матеріалів, дві одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки. Пошкоджено одну артилерійську систему, дві РСЗВ, дві одиниці автомобільної техніки та 170 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 364 безпілотні літальні апарати різних типів.

Реклама

На Олександрівському напрямку ворог здійснив дві атаки у бік Єгорівки.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали шість ворожих атак у бік населених пунктів Рівне, Гуляйпільське та Чарівне. Одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбивали одну спробу противника просунутися вперед у бік Павлівки.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.