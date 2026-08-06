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Ворог майже 60 разів атакував Дніпропетровщину: п’ятеро загиблих і 16 поранених

Найбільше жертв зафіксували у Кам’янському районі і Павлограді.

Ворог майже 60 разів атакував Дніпропетровщину: п’ятеро загиблих і 16 поранених
обстріл Павлограда на Дніпропетровщині, фото ілюстративне
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська атакували п’ять районів Дніпропетровської області за допомогою безпілотників, артилерії, авіабомб і ракети. 

Унаслідок масованих обстрілів загинули п’ятеро людей, ще 16 отримали поранення, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Найбільше жертв зафіксували у Кам’янському районі і Павлограді. У Бажедарівській і Вишнівській громадах Кам’янського району сили РФ пошкодили інфраструктуру, там загинули троє людей та п’ятеро зазнали травм. У Павлограді рятувальники ліквідували пожежі після ворожих ударів, які забрали життя двох жителів, ще семеро людей отримали поранення.

На Нікопольщині під обстрілами опинилися Нікополь, Червоногригорівська, Покровська, Мирівська та Марганецька громади. Внаслідок обстрілів постраждали троє цивільних, пошкоджень зазнали багатоквартирні і приватний будинки, сільгосппідприємство, магазини й автобус.

У Синельниківському районі від атак потерпали Петропавлівська, Українська та Васильківська громади, де ворог знищив і понівечив агротехніку та приватні будинки. Також під ударом опинилися Грушівська та Зеленодольська громади Криворізького району, де отримала поранення одна людина.

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