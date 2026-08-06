Президент України підписав указ про встановлення Дня Військ зв'язку та кібербезпеки Збройних Сил України.

Текст документа оприлюднили на сайті глави держави.

«Ушановуючи мужність і героїзм воїнів Військ зв'язку та кібербезпеки Збройних Сил України, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою розвитку військових традицій постановляю утановити в Україні День Військ зв'язку та кібербезпеки Збройних Сил України, який відзначати щороку 8 серпня», - зазначено в указі.

Володимир Зеленський при цьому скасував інший указ - від 2000 року «Про День військ зв'язку».