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Defense Tech

У Brave1 призначили очільника наглядової ради

Він відповідатиме за розвиток екосистеми оборонних інновацій.

У Brave1 призначили очільника наглядової ради
Олександр Борняков
Фото: facebook.com/bornyakov

Наглядову раду кластера оборонних технологій Brave1 очолив Олександр Борняков, який до цього обіймав посаду тимчасового виконувача обов’язків міністра цифрової трансформації України. Про це він повідомив у Facebook.

Він зазначив, що на новій посаді сфокусується на підвищенні ефективності грантової моделі. За його словами, це дозволить більшій кількості розробок перетворюватися на реальні контракти та постачання для Сил оборони.

Також він планує залучити більше приватного капіталу, зробивши Brave1 точкою входу для інвесторів у defense tech.

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Крім цього, Олександр зазначив, що збирається вдосконалити шлях українських оборонних технологій від розробки до експорту. Також він сфокусується на напрямах, “де Україна здатна бути глобальним технологічним лідером і забезпечувати власні потреби”.

Що відомо про Борнякова

Із жовтня 2019 року Олександр Борняков обіймав посаду заступника Міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT, а з 15 травня 2026 був першим заступником.

Борняков займався проєктом Дія.City, програмою електронного резидентства uResidency, розвитком штучного інтелекту в Україні, сприянню розвитку криптоіндустрії та зміцненню стартап-екосистеми. З 2019 року він був секретарем Наглядової ради Українського фонду стартапів. Як представник Міністерства цифрової трансформації, Борняков координував діяльність державного кластера оборонних технологій Brave1.

З 14 січня по 16 липня 2026 року тимчасово виконував обовʼязки Міністра цифрової трансформації України. З 16 липня міністерство очолила Оксана Ферчук - колишня заступниця міністра оборони з питань цифровізації, яка прийшла з командою Дениса Шмигаля

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Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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