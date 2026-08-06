На Brave1 Market представили дрон-перехоплювач літакового типу «Змій»

Комплекс призначений для виявлення, ідентифікації та ураження повітряних цілей у ближній зоні ППО.

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Українська компанія Drone Space Labs на платформі Brave1 Market представила безпілотний авіаційний комплекс «Змій», призначений для перехоплення ворожих БпЛА. Про це повідомляє Defender Media.

У компанії зазначили, що швидкість у 270 км/год дозволяє перехоплювати понад 90% повітряних загроз. За їхньою оцінкою, більшість російських розвідувальних БпЛА, зокрема «Орлан-10», «Орлан-30», ZALA та Supercam, виконують польоти на швидкостях 70-130 км/год, тоді як ударні безпілотники та дрони-приманки мають крейсерську швидкість близько 110-150 км/год.

За даними Drone Space Labs, залежно від модифікації «Змій» може оснащуватися оптико-електронною системою з денною або нічною камерою. Заявлена дальність розпізнавання цілей становить до 1 км. Корисне навантаження платформи – до 0,8 кг. Вартість денної версії – 35 тис. грн, у нічній комплектації безпілотник коштує 45 тис. грн.

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За словами розробників, «Змій» є новою розробкою, але вже пройшов перевірку в реальних умовах і готовий до бойового застосування. Інженерна команда вже кілька разів залучалась до бойових чергувань у складі мобільних вогневих груп ППО та здійснювала патрулювання визначених секторів.

За інформацією Drone Space Labs, наразі триває розробка системи автоматичного донаведення для захоплення та ураження цілей, яка має підвищити ефективність перехоплювача.

Що відомо про компанію

Drone Space Labs — українська сервісно-виробнича компанія повного циклу, що створює FPV-дрони, наземні станції управління, системи захисту сигналу від перешкод, безпілотну авіацію великого радіуса дії та обладнання для ретрансляції зв'язку.

Головний фокус компанії — розробка, адаптація та впровадження кастомних рішень під конкретні технічні завдання.

Які дрони перехоплювачі уже є на ринку

Український ринок дронів-перехоплювачів представлений низкою вітчизняних розробок, частина з яких уже перебуває у серійному виробництві та використовується Силами оборони України. Серед них, зокрема, STING від компанії Wild Hornets, P1-SUN від Skyfall, LITAVR та Octopus-100.

У 2026 році Міністерство оборони також кодифікувало нові українські дрони-перехоплювачі «Швідун» та JEDI Shahed Hunter.