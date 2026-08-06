Предстоятель Фінської православної церкви розкритикував російського патріарха Кирила через ядерну зброю

Предстоятель автономної Фінської православної Церкви (у складі Вселенського Патріархату) Елія різко засудив заяви керівника РПЦ патріарха Кирила, який назвав російську ядерну зброю проявом «Божої милості».

Голова ФПЦ наголосив, що його шокують спроби благословляти зброю масового знищення за допомогою християнської риторики, передає Yle.

Російський патріарх на одній із літургій заявив, що створення радянської атомної бомби відбулося за «Божою благодаттю» і за молитвами преподобного Серафима Саровського. Гундяєв також сказав, що ця зброя нібито завадила ворогам знищити та поневолити Росію.

Глава ФПЦ підкреслив, що російський патріарх пристосовує богослов'я для просування державних цілей Кремля. Архієпископ Елія нагадав, що жодної «православної ядерної зброї» не існує, а церква на богослужіннях завжди молиться про мир у усьому світі, а не про перемогу зброї конкретної держави.

Окреме обурення у Фінській православній церкві викликало прив'язування ім'я Серафима Саровського до ядерного арсеналу. Архієпископ Елія зазначив, що цей шанований і в Україні та Фінляндії святий був людиною любові і прощення, а це є повною протилежністю діям і заявам нинішнього очільника РПЦ.