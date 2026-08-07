Сьогодні вранці у Росії скаржилися на атаку дронів.

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Сьогодні зранку, 7 серпня, у російському Єкатеринбурзі загорівся логістичний комплекс Wildberries. У РФ скаржилися на атаку дронів і запроваджували тимчасові обмеження на прийом та відправлення літаків в аеропорту Кольцово.

Як пише Astra, губернатор Свердловської області Денис Паслер оголошував у регіоні режим безпілотної небезпеки.

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У компанії Wildberries підтвердили, що «на логістичному об'єкті компанії в Єкатеринбурзі Свердловської області працюють пожежні розрахунки, через атаку виникло загоряння». Прийом поточних поставок обмежили.

За свідченнями очевидців, пожежа на складі посилюється.

Фото: Astra Пожежа у Єкатеринбурзі

Губернатор Свердловської області сказав, що у регіоні начебто знищені вісім безпілотників, а три БпЛА впали на покрівлю логістичного центру.

Більше про атаки на російський маркетплейс читайте в матеріалі Кирила Данильченка: «Багатовимірна ціль: чому удари по Wildberries стали важливою частиною війни на виснаження».