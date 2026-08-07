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Вночі ворог завдав комбінованого удару по території Сум, поранені люди

Росіяни били авіабомбами та дронами різних типів. 

Вночі ворог завдав комбінованого удару по території Сум, поранені люди
Уламок російського дрона на місці атаки
Фото: Сумська ОВА

У ніч на 7 серпня російська армія завдала комбінованого удару по Сумах, а також била по Глухівській громаді. У обласному центрі поранені люди.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Григоров та начальник МВА Сергій Кнривошеєнко. 

У Сумах зафіксовані удари двома керованими авіабомбами, атаки БпЛА реактивного типу та інших ворожих дронів.

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Поранені двоє людей, їх госпіталізували, медики надають необхідну допомогу. Попередньо, стан постраждалих неважкий.

У місті пошкоджені приватні житлові будинки, нежитлові приміщення, транспорт та обʼєкти інфраструктури. Частину ворожих повітряних цілей вдалося знищити силам ППО. 

Наслідки російської атаки у Сумах
Фото: Сумська ОВА
Наслідки російської атаки у Сумах

Начальник Сумської МВС Сергій Кривошеєнко розповів, що близько 3 ночі ворог завдав авіаудару двома КАБами у Ковпаківському районі Сум.  Влучання відбулось поблизу приватного житлового будинку. Там поранений 570-річний чоловік, пошкоджено приватні оселі та обʼєкти інфраструктури. 

Також Росія атакувала вночі FPV-дроном припаркований цивільний автомобіль.  Пізніше відбувся удар БпЛА по гаражному приміщенню. Поранення отримав чоловік, його відправили у лікарню. 

Також цієї ночі росіяни знищили поштове відділення у Глухівській громаді. Ворог ударним БпЛА атакував цивільну інфраструктуру. Будівля зазнала значних руйнувань.

Наслідки російської атаки на Сумщині
Фото: Сумська ОВА
Наслідки російської атаки на Сумщині

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