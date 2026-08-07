Вночі ворог завдав комбінованого удару по території Сум, поранені люди

У ніч на 7 серпня російська армія завдала комбінованого удару по Сумах, а також била по Глухівській громаді. У обласному центрі поранені люди.
Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Григоров та начальник МВА Сергій Кнривошеєнко.
У Сумах зафіксовані удари двома керованими авіабомбами, атаки БпЛА реактивного типу та інших ворожих дронів.
Поранені двоє людей, їх госпіталізували, медики надають необхідну допомогу. Попередньо, стан постраждалих неважкий.
У місті пошкоджені приватні житлові будинки, нежитлові приміщення, транспорт та обʼєкти інфраструктури. Частину ворожих повітряних цілей вдалося знищити силам ППО.
Начальник Сумської МВС Сергій Кривошеєнко розповів, що близько 3 ночі ворог завдав авіаудару двома КАБами у Ковпаківському районі Сум. Влучання відбулось поблизу приватного житлового будинку. Там поранений 570-річний чоловік, пошкоджено приватні оселі та обʼєкти інфраструктури.
Також Росія атакувала вночі FPV-дроном припаркований цивільний автомобіль. Пізніше відбувся удар БпЛА по гаражному приміщенню. Поранення отримав чоловік, його відправили у лікарню.
Також цієї ночі росіяни знищили поштове відділення у Глухівській громаді. Ворог ударним БпЛА атакував цивільну інфраструктуру. Будівля зазнала значних руйнувань.
- Нещодавно у Сумах через атаку росіян загинули двоє дітей і жінка.