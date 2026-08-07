Суд скасував визнання «недисциплінованим» екскомбата «Маґури» Олександра Ширшина

Колишній командир батальйону 47 ОМБр «Маґура» Олександр Ширшин оскаржив у суді наказ колишнього головкома Олександра Сирського про дисциплінарний проступок. Його статус «недисциплінованого» скасовано, повідомив військовий у X.
Суд визнав протиправним і скасував наказ головнокомандувача, зазначивши, що висновки про дисциплінарний проступок зробили без належного з'ясування обставин. Суд підкреслив, що критичний допис військового не є дисциплінарним проступком, якщо не містить інформації з обмеженим доступом і спрямований на привернення уваги до проблем.
«Більше того, суд встановив, що проблеми, про які йшлося у моєму дописі, знайшли підтвердження під час службової перевірки», – повідомив захисник.
Контекст
Олександр Ширшин – командир, який публічно розкритикував рішення командування під час операцій на території Росії. Він вказав на те, що деякі завдання призвели до великих втрат оборонців.
Навесні 2025 Олександр Ширшин опублікував у Facebook критичний допис про події в Курській і Бєлгородській областях Росії, куди перекинули його батальйон. «Ми з оточення не могли вивести людей, криків було стільки. "Генерал не дозволяє" – це була відповідь на прохання перемістити людей на одній зі СПшок, яка була в повному оточенні відрізана від решти сил, і ми не могли нічого зробити. Дозвіл на відхід врешті отримали від керівництва, але вже було запізно, люди там загинули. І це не перше оточення, де гинуть люди, бо хтось боїться прийняти рішення» , – зазначав він.
Після його допису Генштаб обіцяв розібратися. Олександр Сирський, коментуючи допис, сказав, що Ширшин «очевидно хоче уваги чи реалізації, я не знаю, мені розв’язання проблем через фейсбук не дуже зрозуміло», повідомляло «Слідство інфо».
У інтерв'ю «Бабелю» екскомбат пояснював, що останньою краплею перед написанням резонансного допису став невдалий вихід його бійців.
«Я спланував, що вони будуть відходити, попри те, що не отримав погодження зверху. Я писав, що потрібно вивести людей, поки є можливість – але почув тільки крики, що не можна. Я все одно спланував, як буду їх виводити. Сконцентрував засоби. Підлеглі отримали завдання, хто як буде діяти – щоб ми витягли тих, хто залишився живий. Але люди не витримали психологічно і просто побігли. Побігли, ще не знаючи мого плану, не знаючи, що я збираюсь їх виводити. Бігли вони через ворожі бойові порядки, їх побачили і почали розстрілювати. Частина нарвалася на протипіхотні міни. Вижив, якщо я не помиляюсь, всього один наш боєць, і один боєць штурмового підрозділу».
Ширшин зазначив, що їм давали завдання, які суперечать здоровому глузду, як от штурм населеного пункту чотирма відділеннями. Він попросив усунути його від командування через «дебільні завдання».
У червні Ширшин повідомив, що перевірка визнала його «недисциплінованим»: «Капітан Ширшин виявився недисциплінованим, результатом чого стало поширення службової інформації в соцмережах і заслуговує на зауваження».
Більше про це – в матеріалі Катерини Амеліної: «Рапорт комбата з 47 бригади Ширшина. Що каже уповноважена з прав військовослужбовців і як реагує військове середовище».