Суд скасував визнання «недисциплінованим» екскомбата «Маґури» Олександра Ширшина

Ширшин торік публічно вказував на те, що накази вищого командування призвели до значних втрат оборонців під час операцій на російській території. Він казав, що спершу намагався вирішити ситуацію непублічно, але безуспішно.

Колишній командир батальйону 47 ОМБр «Маґура» Олександр Ширшин оскаржив у суді наказ колишнього головкома Олександра Сирського про дисциплінарний проступок. Його статус «недисциплінованого» скасовано, повідомив військовий у X.

Суд визнав протиправним і скасував наказ головнокомандувача, зазначивши, що висновки про дисциплінарний проступок зробили без належного з'ясування обставин. Суд підкреслив, що критичний допис військового не є дисциплінарним проступком, якщо не містить інформації з обмеженим доступом і спрямований на привернення уваги до проблем.

«Більше того, суд встановив, що проблеми, про які йшлося у моєму дописі, знайшли підтвердження під час службової перевірки», – повідомив захисник.

Контекст

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Олександр Ширшин – командир, який публічно розкритикував рішення командування під час операцій на території Росії. Він вказав на те, що деякі завдання призвели до великих втрат оборонців.

Навесні 2025 Олександр Ширшин опублікував у Facebook критичний допис про події в Курській і Бєлгородській областях Росії, куди перекинули його батальйон. «Ми з оточення не могли вивести людей, криків було стільки. "Генерал не дозволяє" – це була відповідь на прохання перемістити людей на одній зі СПшок, яка була в повному оточенні відрізана від решти сил, і ми не могли нічого зробити. Дозвіл на відхід врешті отримали від керівництва, але вже було запізно, люди там загинули. І це не перше оточення, де гинуть люди, бо хтось боїться прийняти рішення» , – зазначав він.

Після його допису Генштаб обіцяв розібратися. Олександр Сирський, коментуючи допис, сказав, що Ширшин «очевидно хоче уваги чи реалізації, я не знаю, мені розв’язання проблем через фейсбук не дуже зрозуміло», повідомляло «Слідство інфо».

У інтерв'ю «Бабелю» екскомбат пояснював, що останньою краплею перед написанням резонансного допису став невдалий вихід його бійців.

«Я спланував, що вони будуть відходити, попри те, що не отримав погодження зверху. Я писав, що потрібно вивести людей, поки є можливість – але почув тільки крики, що не можна. Я все одно спланував, як буду їх виводити. Сконцентрував засоби. Підлеглі отримали завдання, хто як буде діяти – щоб ми витягли тих, хто залишився живий. Але люди не витримали психологічно і просто побігли. Побігли, ще не знаючи мого плану, не знаючи, що я збираюсь їх виводити. Бігли вони через ворожі бойові порядки, їх побачили і почали розстрілювати. Частина нарвалася на протипіхотні міни. Вижив, якщо я не помиляюсь, всього один наш боєць, і один боєць штурмового підрозділу».

Ширшин зазначив, що їм давали завдання, які суперечать здоровому глузду, як от штурм населеного пункту чотирма відділеннями. Він попросив усунути його від командування через «дебільні завдання».

У червні Ширшин повідомив, що перевірка визнала його «недисциплінованим»: «Капітан Ширшин виявився недисциплінованим, результатом чого стало поширення службової інформації в соцмережах і заслуговує на зауваження».

Більше про це – в матеріалі Катерини Амеліної: «Рапорт комбата з 47 бригади Ширшина. Що каже уповноважена з прав військовослужбовців і як реагує військове середовище».