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На Житомирщині незаконно вирубали 4300 дерев, збитки склали 34 млн грн

Підозру оголосили двом учасникам схеми.

Житель Радомишля організував незаконну порубку сосен і вільх
Житель Радомишля організував незаконну порубку сосен і вільх

У Житомирській області прокурори повідомили про підозру двом учасникам схеми незаконної вирубки лісу, збуту деревини та легалізації злочинних доходів.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

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Слідство встановило, що житель Радомишля організував незаконну порубку сосен і вільх на землях комунальної власності та території лісництва. Надалі деревину продавали під виглядом законно заготовленої.

Для вирубок він за готівку наймав працівників і спецтехніку, самостійно визначав ділянки, при цьому виконавці, за версією слідства, не знали про незаконний характер робіт.

Із червня 2024 року до лютого 2025 року було незаконно зрубано близько 4300 дерев. Завдані довкіллю збитки перевищують 34,26 млн грн.

Для збуту деревини та легалізації коштів організатор залучив фізичну особу-підприємця, яка уклала близько 35 договорів на постачання деревини. За даними слідства, таким чином було легалізовано майже 2 млн грн.

Чоловіку інкримінують незаконну порубку дерев, перевезення та збут незаконно зрубаної деревини, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 209 КК України). Жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 209 КК України.

Обом підозрюваним обрано запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

  • Раніше працівники ДБР викрили організовану злочинну групу, яка незаконно вирубувала дерева на території природного заповідника “Медобори” на Тернопільщині. 
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