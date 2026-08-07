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Армія Росії вбила людину у Донецькій області (оновлено)

Окупанти 44 рази атакували Краматорський район.

Армія Росії вбила людину у Донецькій області (оновлено)
Наслідки обстріли Донецької області

За минулу добу Росія поранила і вбила мешканців Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Окупанти вбили мешканця Біленької.

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Ще 5 людей дістали поранення: у Райгородку дві особи і по одній у Дружківці, Семенівці та Краматорську.

Оновлено. Всього за добу росіяни 44 рази обстріляли населені пункти Краматорського району області.

Унаслідок обстрілів пошкоджено 6 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, 6 торгових павільйонів, АЗС, промислову будівлю, адмінбудівлю, 4 об'єкти інфраструктури та 10 автомобілів.

З лінії фронту евакуйовано 820 людей, зокрема 91 дитину.

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З початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили у регіоні 4255 людей і поранили 10075. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

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