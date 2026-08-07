Сили оборони за липень знищили понад 5 300 повітряних цілей і знешкодили 48 тисяч тактичних дронів

Упродовж липня 2026 року Сили оборони України знищили понад 5 300 повітряних цілей. Крім того, військові знешкодили понад 48 тисяч безпілотників тактичного рівня.
Про це в Telegram повідомили Повітряні сили ЗСУ.
За місяць українські захисники збили:
- 111 крилатих ракет Х-101,
- 10 балістичних ракет «Іскандер-М/KN-23»,
- 24 крилаті ракети «Калібр»,
- 49 керованих авіаційних ракет Х-59/69,
- одну крилату ракету «Іскандер-К»,
- дві протикорабельні ракети Х-35 комплексу «Бал».
Також Сили оборони знищили 3 656 ударних безпілотників Shahed, розвідувальних БпЛА та 707 дронів типу Lancet.
У Повітряних силах додали, що протягом липня авіація здійснила понад 1 500 літаковильотів. Із них понад 1 100 – на винищувальне авіаційне прикриття, ще близько 300 – на вогневе ураження противника та авіаційну підтримку українських військ.
- У Міноборони повідомили, що станом на початок серпня українська ППО знищила понад 445 тисяч ворожих повітряних цілей від початку повномасштабної війни. Авіація Повітряних сил ЗСУ здійснила понад 38 тисяч бойових вильотів і ліквідувала більш як 12 тисяч засобів повітряного нападу противника.