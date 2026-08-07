Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони за липень знищили понад 5 300 повітряних цілей і знешкодили 48 тисяч тактичних дронів

Протягом місяця авіація здійснила понад 1500 літаковильотів.

Сили оборони за липень знищили понад 5 300 повітряних цілей і знешкодили 48 тисяч тактичних дронів
Ілюстративне фото
Фото: Повітряні сили ЗСУ

Упродовж липня 2026 року Сили оборони України знищили понад 5 300 повітряних цілей. Крім того, військові знешкодили понад 48 тисяч безпілотників тактичного рівня.

Про це в Telegram повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За місяць українські захисники збили: 

  • 111 крилатих ракет Х-101, 
  • 10 балістичних ракет «Іскандер-М/KN-23», 
  • 24 крилаті ракети «Калібр», 
  • 49 керованих авіаційних ракет Х-59/69, 
  • одну крилату ракету «Іскандер-К»,
  • дві протикорабельні ракети Х-35 комплексу «Бал».

Також Сили оборони знищили 3 656 ударних безпілотників Shahed, розвідувальних БпЛА та 707 дронів типу Lancet.

У Повітряних силах додали, що протягом липня авіація здійснила понад 1 500 літаковильотів. Із них понад 1 100 – на винищувальне авіаційне прикриття, ще близько 300 – на вогневе ураження противника та авіаційну підтримку українських військ.

  • У Міноборони повідомили, що станом на початок серпня українська ППО знищила понад 445 тисяч ворожих повітряних цілей від початку повномасштабної війни. Авіація Повітряних сил ЗСУ здійснила понад 38 тисяч бойових вильотів і ліквідувала більш як 12 тисяч засобів повітряного нападу противника.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies