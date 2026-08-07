Сили оборони за липень знищили понад 5 300 повітряних цілей і знешкодили 48 тисяч тактичних дронів

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Упродовж липня 2026 року Сили оборони України знищили понад 5 300 повітряних цілей. Крім того, військові знешкодили понад 48 тисяч безпілотників тактичного рівня.

Про це в Telegram повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За місяць українські захисники збили:

111 крилатих ракет Х-101,

10 балістичних ракет «Іскандер-М/KN-23»,

24 крилаті ракети «Калібр»,

49 керованих авіаційних ракет Х-59/69,

одну крилату ракету «Іскандер-К»,

дві протикорабельні ракети Х-35 комплексу «Бал».

Також Сили оборони знищили 3 656 ударних безпілотників Shahed, розвідувальних БпЛА та 707 дронів типу Lancet.

У Повітряних силах додали, що протягом липня авіація здійснила понад 1 500 літаковильотів. Із них понад 1 100 – на винищувальне авіаційне прикриття, ще близько 300 – на вогневе ураження противника та авіаційну підтримку українських військ.