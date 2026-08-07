Національний банк України випустить в 2026 році пам’ятну монету, присвячену Святому Папі Римському Іоану Павлу ІІ.
Про це йдеться у пресрелізі НБУ.
Монету випустять до 25-річчя його історичного Апостольського візиту до України. Деталі її дизайну, номіналу, тиражу та презентації наразі невідомі.
Апостольський візит Іоана Павла II до України відбувся у червні 2001 року. Під час першого звернення в Києві Папа Римський назвав себе другом українського народу, говорив про особливе місце України між Сходом і Заходом та наголосив: “Україна має виразне європейське покликання”.
У зверненні 2003 року до українців і поляків він закликав два народи не залишатися полоненими болісної пам’яті, визнавати помилки минулого, прощати завдані кривди та просити прощення за власні провини.
У Нацбанку зазначили, що сьогодні цей заклик набуває особливого змісту.
“Сьогодні ми презентуємо рішення – зберегти в металі пам’ять про людину та ідеї, які через двадцять п’ять років після її візиту звучать для України надзвичайно сучасно”, – сказав очільник НБУ Андрій Пишний.
- У 2023 році Національний банк України та Narodowy Bank Polski спільно випустили набір срібних пам’ятних монет “Дружба та братство – найбільше багатство”, присвячений партнерству двох держав та підтримці України польським народом після початку повномасштабної російської агресії.