Монету випустять до 25-річчя його історичного Апостольського візиту до України.

Національний банк України випустить в 2026 році пам’ятну монету, присвячену Святому Папі Римському Іоану Павлу ІІ.

Про це йдеться у пресрелізі НБУ.

Монету випустять до 25-річчя його історичного Апостольського візиту до України. Деталі її дизайну, номіналу, тиражу та презентації наразі невідомі.

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Апостольський візит Іоана Павла II до України відбувся у червні 2001 року. Під час першого звернення в Києві Папа Римський назвав себе другом українського народу, говорив про особливе місце України між Сходом і Заходом та наголосив: “Україна має виразне європейське покликання”.

У зверненні 2003 року до українців і поляків він закликав два народи не залишатися полоненими болісної пам’яті, визнавати помилки минулого, прощати завдані кривди та просити прощення за власні провини.

У Нацбанку зазначили, що сьогодні цей заклик набуває особливого змісту.

“Сьогодні ми презентуємо рішення – зберегти в металі пам’ять про людину та ідеї, які через двадцять п’ять років після її візиту звучать для України надзвичайно сучасно”, – сказав очільник НБУ Андрій Пишний.