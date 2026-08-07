На Буковині затримали підозрюваного у вимаганні 50 000 доларів неіснуючого боргу

За вчинене йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На Буковині затримали вимагача, який побив чоловіка заради 50 000 доларів неіснуючого боргу. За вчинене йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як розповіли у Нацполіції, житель Чернівецької області звернувся до правоохоронців через вимагання від нього грошей нібито за повернення боргу. Зловмисник, який користується авторитетом у кримінальному середовищі, погрожував потерпілому фізичною розправою та завдавав йому тілесних ушкоджень, намагаючись змусити віддати «боргові» кошти.

У 54-річного потерпілого вимагали передати 50 000 доларів за борговими зобов’язаннями, яких насправді не існувало.

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Чоловік відмовився, але це зупинило вимагача: він систематично погрожував жертві фізичною розправою та посилював тиск, аби змусити погодитися на поставлені умови. Згодом фігурант перейшов від погроз до побиття. Побоюючись за власну безпеку, чоловік звернувся по допомогу до поліції.

4 серпня поліцейські за силової підтримки бійців КОРД затримали ділка одразу після одержання від потерпілого 50 000 доларів. Того ж дня правоохоронці провели три обшуки за місцем проживання чоловіка та в його авто на території Чернівецької області. Відтак вилучили одержані 50 000 доларів, близько 330 000 грн у різній валюті, а також мобільний телефон, документи, автомобіль та чорнові записи.

Фото: Нацполіція Знайдені під час обшуку гроші

Вимагача затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. На підставі зібраних доказів слідчі повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України - вимагання.

Наразі до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Поліцейські перевіряють причетність чоловіка до аналогічних фактів вимагання коштів у жителів регіону.