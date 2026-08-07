Марганець та навколишні громади без води: тривають роботи з підключення до альтернативних джерел

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

В Марганці - великі проблеми з водою

На Дніпропетровщині підключають Марганець та громади поруч до альтернативного водопостачання. Роботи тривають цілодобово.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, на об’єкті працюють сім бригад зварювальників із Дніпра, Кривого Рогу, Кам’янського та Запоріжжя. Роботи забезпечені необхідними матеріалами та технікою. Загалом залучили близько 20 одиниць спецтранспорту.

Реклама

Наразі завершили підготовчі будівельні роботи та розпочали монтаж нового трубопроводу. За допомогою нової ділянки планують якнайшвидше відновити централізоване водопостачання для жителів і соціальних об’єктів. Це тимчасове рішення.

Паралельно триває ремонт насосного обладнання на магістральному водогоні. Саме через його несправність жителі Марганця та прилеглих територій залишилися без води.

«На сьогодні мешканцям Марганця та сусідніх громад уже роздали понад 180 тонн питної води. Роботу продовжуємо», – додав Ганжа.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Фото: Дніпропетровська ОВА

Контекст

Напередодні прем’єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що Марганець та кілька прилеглих громадах вже кілька діб живуть без питної води. За словами прем'єра, причиною ситуації стали не лише пошкодження водогону, а й «неповна і несвоєчасна реакція посадових осіб». Корецький пообіцяв «жорсткі рішення».

Координацію робіт із відновлення водопостачання з учора особисто здійснює міністр інфраструктури Микола Калашник. Він зазначив, що повернення води місцевим жителям планувалось вже до кінця доби.