Унаслідок атаки на маршрутку у Херсоні постраждала дівчинка

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Унаслідок учорашньої атаки ворожого безпілотника на маршрутку в Дніпровському районі Херсона постраждала підлітка.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Поранення отримала 14-річна дівчинка, яка стояла на вулиці.

Сьогодні її доправили до лікарні. У дитини виявили контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травму.

Стан потерпілої медики оцінюють як середньої тяжкості. Наразі триває дообстеження.