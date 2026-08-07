Унаслідок атаки на маршрутку у Херсоні постраждала дівчинка

Унаслідок учорашньої атаки ворожого безпілотника на маршрутку в Дніпровському районі Херсона постраждала підлітка.
Про це повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.
Поранення отримала 14-річна дівчинка, яка стояла на вулиці.
Сьогодні її доправили до лікарні. У дитини виявили контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травму.
Стан потерпілої медики оцінюють як середньої тяжкості. Наразі триває дообстеження.
- Сьогодні зранку унаслідок російських атак на Херсон постраждали щонайменше чотири людини. Ворог, зокрема, атакував цивільні автомобілі.