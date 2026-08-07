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Росіяни зранку атакували Суми дронами

Унаслідок обстрілу є постраждалий.

Росіяни зранку атакували Суми дронами

Сьогодні під ранок російська армія атакувала Суми ударними безпілотниками.

Про це повідомили у ДСНС.

Унаслідок обстрілу постраждала людина.

Сталося загоряння гаражів та цивільного автомобіля. Рятувальники приборкали вогонь. 

Крім того, під прицілом ворога була Шосткинська громада, де виникла пожежа в нежитловому приміщені. 

Рятувальники ліквідували загоряння та обстежили територію.

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