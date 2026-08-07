Росіяни зранку атакували Суми дронами

Сьогодні під ранок російська армія атакувала Суми ударними безпілотниками.
Про це повідомили у ДСНС.
Унаслідок обстрілу постраждала людина.
Сталося загоряння гаражів та цивільного автомобіля. Рятувальники приборкали вогонь.
Крім того, під прицілом ворога була Шосткинська громада, де виникла пожежа в нежитловому приміщені.
Рятувальники ліквідували загоряння та обстежили територію.
- У ніч на 7 серпня російська армія завдала комбінованого удару по Сумах, а також била по Глухівській громаді. У обласному центрі були поранені люди.