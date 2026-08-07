Росіяни зранку атакували Суми дронами

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Сьогодні під ранок російська армія атакувала Суми ударними безпілотниками.

Про це повідомили у ДСНС.

Унаслідок обстрілу постраждала людина.

Сталося загоряння гаражів та цивільного автомобіля. Рятувальники приборкали вогонь.

Крім того, під прицілом ворога була Шосткинська громада, де виникла пожежа в нежитловому приміщені.

Рятувальники ліквідували загоряння та обстежили територію.