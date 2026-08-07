Ворог вдарив по Запорізькому району, є троє загиблих (оновлено)

Ворог атакував Кушугумську громаду у Запорізькому районі.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Російський FPV-безпілотник вдарив по селищу Кушугум.
55-річна жінка загинула, 58-річний чоловік отримав поранення.
Оновлено. Федоров повідомив пізніше, що у Кушугумі через атаку fpv-дрона загинула 48-річна жінка.
Окрім того, у Новосолоному російський дрон атакував автівку. Загинув 41-річний чоловік.
10 людей поранені внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та району упродовж минулої доби. Росіяни завдали 997 ударів по 56 населених пунктах.