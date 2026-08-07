Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог вдарив по Запорізькому району, є троє загиблих (оновлено)

Російські FPV-безпілотники атакували селище Кушугум та село Новосолоне.

Ворог вдарив по Запорізькому району, є троє загиблих (оновлено)
Фото: ukrinform.ua

Ворог атакував Кушугумську громаду у Запорізькому районі.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Російський FPV-безпілотник вдарив по селищу Кушугум. 

Реклама

55-річна жінка загинула, 58-річний чоловік отримав поранення.

Оновлено. Федоров повідомив пізніше, що у Кушугумі через атаку fpv-дрона загинула 48-річна жінка.

Окрім того, у Новосолоному російський дрон атакував автівку. Загинув 41-річний чоловік.

10 людей поранені внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та району упродовж минулої доби. Росіяни завдали 997 ударів по 56 населених пунктах.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies