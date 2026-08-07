​Збільшилася кількість жертв обстрілу Києва 5 серпня

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89 викладачів загинули на фронті від 24 лютого 2022 року

Збільшилася кількість жертв російської атаки на Київ 5 серпня. У лікарні помер постраждалий. Таким чином кількість убитих ударом зросла до двох: першою жертвою є жінка 60 років з Оболонського району.

Про це повідомили у КМВА.

«Стало відомо, що, на жаль, у лікарні помер 55-річний чоловік, який отримав поранення внаслідок обстрілу Києва 5 серпня», – йдеться у повідомленні.