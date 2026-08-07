​Збільшилася кількість жертв обстрілу Києва 5 серпня

Збільшилася кількість жертв російської атаки на Київ 5 серпня. У лікарні помер постраждалий. Таким чином кількість убитих ударом зросла до двох: першою жертвою є жінка 60 років з Оболонського району.
«Стало відомо, що, на жаль, у лікарні помер 55-річний чоловік, який отримав поранення внаслідок обстрілу Києва 5 серпня», – йдеться у повідомленні.
- У ніч на 5 серпня Росія атакувала Київ та область балістикою, «Оніксами» та дронами. Основною ціллю були складські приміщення цивільних підприємств. Також Росія била по інфраструктурі та залізничній станції.
- Била по об'єктах, що не дотичні до війни: пивоварній компанії, складах будматеріалів, цивільній логістиці.Тоді повідомляли про 17 жертв та понад 50 поранених.