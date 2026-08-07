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​Збільшилася кількість жертв обстрілу Києва 5 серпня

У лікарні помер постраждалий чоловік.

​Збільшилася кількість жертв обстрілу Києва 5 серпня
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Збільшилася кількість жертв російської атаки на Київ 5 серпня. У лікарні помер постраждалий. Таким чином кількість убитих ударом зросла до двох: першою жертвою є жінка 60 років з Оболонського району. 

Про це повідомили у КМВА

«Стало відомо, що, на жаль, у лікарні помер 55-річний чоловік, який отримав поранення внаслідок обстрілу Києва 5 серпня», – йдеться у повідомленні. 

  • У ніч на 5 серпня Росія атакувала Київ та область балістикою, «Оніксами» та дронами. Основною ціллю були складські приміщення цивільних підприємств. Також Росія била по інфраструктурі та залізничній станції.
  • Била по об'єктах, що не дотичні до війни: пивоварній компанії, складах будматеріалів, цивільній логістиці.Тоді повідомляли про 17 жертв та понад 50 поранених. 
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