Заступник Кличка: одними когенераційними установками збудувати альтернативу електропостачання Києва неможливо

До кінця року Київ планує запустити 200 мегават потужностей таких установок. Поки що є тільки 60.

Київ створює розподілену теплову генерацію, яка дозволить отримати певну диверсифікацію ризиків. Але треба пам'ятати, що всі об'єкти можуть бути уражені Росією, сказав у розмові з LB в.о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв.

Від ідеї встановлювати невеликі котельні на базі дворових центральних котельних пунктів відмовилися з кількох причин. Місто з котельнею в кожному дворі почало б «задихатися», крім того, є складність прокладання такої кількості мереж і безпекові ризики.

«Враховуючи, що кожна така котельня розташована просто всередині дворів, удари по них наражають на пряму небезпеку будинки, які в прямому розумінні розташовані через паркан», – сказав посадовець.

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Натомість місто вирішило створювати оптимальні з точки зору розміру і можливості диверсифікації ризиків об'єкти. Їх розташування прив'язано насамперед до наявності мережі теплопостачання. Для частини лівого берега рішення реалізовує Агентство відновлення. Для масиву Троєщини, що повністю залежить від однієї ТЕЦ, є окреме рішення.

Пантелеєв пояснив, що кожен проєкт – це комплекс різних задач, які включають реконструкцію газової інфраструктури, електричної, теплопостачання і водопостачання. Головна складність полягає в спроможності джерел.

«В спроможності джерел і в спроможності нашої системи газопостачання. Оскільки основними споживачами газу в Києві було населення, яке використовує газ в певних обмежених обсягах, для цих потреб прокладені мережі низького тиску. А зараз стоїть зовсім інша задача: реконструкція системи газопостачання для потреб розподіленого теплопостачання», – сказав він, додавши, що в деяких випадках це можна реалізувати за місяці, в деяких – значно довше.

За рахунок одних лише когенераційних установок збудувати альтернативну систему електропостачання міста поки що неможливо.

«Поясню: зиму ми проходили з сумарним навантаженням по споживанню міста 1900 МВт, тобто майже 2 гігавата. І цю електроенергію нам давала атомна енергетика, бо, на жаль, цієї зими ми в Києві вже залишилися без власної генерації, виробленої на газу (київських ТЕЦ). Кожна когенераційна установка має потужність 2–3–4,5 МВт. Тобто для того, щоб перекрити наше зимове споживання електроенергії, потрібно зібрати величезну кількість таких КГУ, це вражаючий масштаб… Плюс згадуємо, що вони теж працюють на газу і для їхнього споживання нам треба збудувати ще одну додаткову систему газопостачання (з тими складними вихідними даними, про які ми вже говорили раніше)», – сказав Пантелеєв.

До плюсів КГУ він відніс швидкий запуск і економічну вигідність, оскільки генерують одночасно і тепло, і електрику. До кінця року місто планує запустити 200 МВт потужностей КГУ. З них уже запустили 60. На запитання про те, чому придбані в 2024 році когенераційні установки так і не змонтували до попередньої зими, посадовець сказав:

«Щось не було змонтовано, десь ще будувалися під них укриття. Ці об'єкти ставилися в укриттях другого рівня, це було абсолютно новим проєктуванням і організації роботи в укритті, і підключення мереж. Ми стикнулися з тим, що цей досвід перший в світі, такого ще не було».