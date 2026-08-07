Заступник Кличка: після зміни Кабміну Київ став пріоритетом, серйозно допоміг і голова Офісу президента

Після оновлення уряду столична влада відчула, що Київ є пріоритетом. За перший тиждень роботи нового Кабміну відбулося дві наради з прем'єром. На них докладно розбирали питання життєзабезпечення міста, підготовку до зими і План стійкості.

Про це в.о. першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв повідомив у інтерв'ю LB. Столичний посадовець вважає, що ці зустрічі говорять про реальну увагу до столиці, в чому він бачить позитив.

«І прем'єру, і профільному міністру не чужа наша тематика будівництва і захисту критичної інфраструктури. Вони працювали в Києві і проживали минулу зиму на інших посадах, дотичних до цієї сфери. І гарно розуміють контекст і специфіку нашої роботи», – сказав він.

Реклама

Петро Пантелеєв вважає позитивним те, що прохання міської влади про допомогу були оперативно взяті в роботу. Це стосується і фінансування, і врегулювання нормативних питань.

«Як приклад: те питання, яке зазвичай може розглядатися місяцями, виноситься на Кабмін через три дні після першої зустрічі з його обговоренням. Щодо фінансування також є попередні рішення про фінансування заходів плану стійкості міста Києва. Офіс президента зіграв серйозну допоміжну роль в плані консолідації нашої роботи з державними банками. Голова ОП (Кирило Буданов. – Ред.) особисто проводив декілька нарад із банками для того, щоб консолідувати наші зусилля із залучення коштів», – сказав заступник Віталія Кличка.

Контекст

Між нинішніми центральною та міської владами Києва роками було політичне протистояння, зокрема через спроби обмежити повноваження голови КМДА, яким є мер міста Віталій Кличко. Під час повномасштабного вторгнення сторони неодноразово обмінювалися звинуваченнями через підготовку до зимового періоду.

Цього року президент дав завдання кожному регіону розробити План стійкості, що передбачає вжиття заходів, які допоможуть пережити енергетично складну зиму.

Столиці сказали допрацювати план і презентувати ще раз. При цьому голова КМДА Віталій Кличко сказав, що в випадку інших міст плани підписували голови ОВА, а план столиці змусили підписувати його. Він пов’язав це з небажанням центральної влади фінансувати місто.

У червні Кличко звинуватив уряд у невиконанні своєї частини зобов'язань. За його словами, уряд заявив місту, що допомагатиме лише фінансуванням, а до виконання робіт держава «практично не матиме» відношення. Він зазначив, що Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України займатиметься створенням резервного теплопостачання тільки в зоні ТЕЦ-4. Водночас, як повідомив мер, будівництво когенерації, систем резервного живлення та резервного теплопостачання в інших частинах міста має виконувати Київ самостійно.

Кличко заявив, що без участі держави місто не зможе повністю реалізувати необхідні заходи.

Прем'єрка Свириденко натомість заявила, що держава забезпечує і надалі забезпечуватиме всю необхідну підтримку столиці. Водночас, за її словами, уряд не бачив достатніх темпів підготовки міста до наступного опалювального сезону. Були відставання у виконанні низки важливих заходів, які необхідно оперативно усунути.

1 липня КМДА заявила про ризик не встигнути підготуватися до зими.

Оновлення Кабміну відбулося 16 липня. Уряд очолив Сергій Корецький, який раніше керував «Нафтогазом».

5 серпня Віталій Кличко прозвітував на спецзасіданні Ради нацбезпеки і оборони про стан виконання Плану стійкості. Він сказав, що Офіс президента сприяв залученню кредитних коштів, потрібних для фінансування виконання Плану.