Прийом документів до військових навчальних закладів продовжили до 20 серпня

Нові терміни встановлено для військових навчальних закладів (ВВНЗ), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти (ВНП ЗВО) та закладів фахової передвищої військової освіти (ЗФПВО).

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Міністерство оборони України встановило додаткові строки прийому заяв та документів на вступ до військових навчальних закладів у 2026 році.

Як розповіли у оборонному відомстві, затвердили зокрема додаткові строки прийому заяв та документів – до 20 серпня 2026 року, та проведення конкурсного відбору (вступних випробувань) та зарахування на навчання – до 31 серпня 2026 року.

Нові терміни встановили для військових навчальних закладів (ВВНЗ), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти (ВНП ЗВО) та закладів фахової передвищої військової освіти (ЗФПВО).

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На навчання приймаються громадяни України від 17 до 30 років, які мають повну загальну середню або вищу освіту і не мають офіцерського звання. Йдеться про:

цивільну молодь;

випускників військових (військово-морського) ліцеїв і ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою;

військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу;

військовозобов'язаних та резервістів.

Військові навчальні заклади готують фахівців двох рівнів – залежно від того, на яку посаду претендує кандидат:

офіцерський склад – навчання за програмами бакалавра (4 роки) або магістра ветеринарного спрямування (6 років) у ВВНЗ і ВНП ЗВО;

– навчання за програмами бакалавра (4 роки) або магістра ветеринарного спрямування (6 років) у ВВНЗ і ВНП ЗВО; сержантський і старшинський склад – навчання за програмою фахового молодшого бакалавра (2 роки) у військових коледжах сержантського складу (ЗФПВО).

Навчання проходить за схемою «курсант», тобто зараховані до військових навчальних закладів перебувають на військовій службі за контрактом протягом усього терміну навчання.

У міністерстві кажуть, що навчання у військовому виші має низку переваг: