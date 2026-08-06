Федоров про можливість повернення на посаду міністра оборони: чіткого «ні» від президента не було

Ексміністр не вважає, що може перейти на роботу в приватний сектор, допоки тривають протести.

Колишній міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що чіткого «ні» від президента про повернення його на посаду не було. Про це він повідомив у подкасті волонтера і його колишнього радника Сергія Стерненка.

Федоров сказав, що в нього немає «жодного морального права» йти в бізнес чи займатися чимось іншим, поки тривають протести на його підтримку. Він додав, що після повернення Верховної Ради з канікул вона мусить ухвалити рішення і призначити повноцінного міністра оборони, а не в.о.

Повернення нардепів з перерви в роботі заплановано на 17-18 серпня, додав він.

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«Поки люди борються за завтрашній день і лунає моє прізвище, і взагалі люди вірять в те, що це можливо зробити і сьогодні немає чіткого "ні" – я вважаю, що у нас є шанси», – сказав він.

Федоров вирішуватиме, як діяти, після повернення нардепів з канікул. Він сказав, що має плани «B, C, D».

Міністра оборони, як і решту міністрів, призначають народні депутати, але кандидатуру вносить президент.

Звільнення Михайла Федорова

У липні президент Володимир Зеленський несподівано заявив про плани оновити уряд. Замість Юлії Свириденко Кабмін очолив Сергій Корецький, який керував «Нафтогазом». Президент сказав, що він є найбільш підготовленим для посади прем'єра в контексті підготовки до дуже важкої зими. Деякі міністри зберегли свої посади в новому уряді, але не міністр оборони Михайло Федоров. Після семи місяців роботи президент вирішив не вносити його кандидатуру для повторного призначення.

Спершу, за інформацією джерел LB та інших медіа, на посаду міністра оборони розглядали Ігоря Клименка, який очолював МВС. На тлі протестів Клименка на посаду в МО так і не внесли. Президент вирішив, що виконуватиме обов'язки міністра оборони генерал Євгеній Хмара. Хмара керував СБУ в статусі в.о., а згодом уряд його призначив виконувачем обов'язків міністра оборони. Для повноцінного призначення йому знадобиться звільнення з військової служби.

Ігор Клименко в підсумку нової посади в уряді не отримав і став секретарем РНБО.

Володимир Зеленський провів із Федоровим декілька розмов. Також президент провів численні консультації з командирами бригад і командувачами сил. З 16 липня в містах України тривають протести з вимогою повернути Федорова до міністерства оборони.

Точної причини рішення заміни керівника міністерства оборони президент не комунікував, але казав, що між МО і керівництвом армії був конфлікт, через який вони не могли налагодити співпрацю. Сам Федоров звинувачував Сирського в тому, що той поставив ультиматум про його звільнення. Ексміністр сказав, що він натомість пропонував президенту замінити головнокомандувача та керівника Генштабу.

Минулого тижня Збройні Сили отримали нового головнокомандувача – Михайла Драпатого. Також змінився керівник Генштабу. Михайлу Федорову президент пропонував різні посади від радника до віцепрем'єр-міністра з питань військових інновацій. Однак він сказав, що згоден лише на посаду міністра оборони.

Також президент, коментуючи заміну головкома і звільнення Федорова, сказав, що він потребував одностайності військового командування і міністерства оборони, оскільки перед Україною стоять виклики браку антибалістики та можливої нової мобілізації окупантів.