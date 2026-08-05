Національне антикорбюро і Спеціалізована антикорпрокуратура вручили нову підозру колишній віцепрем'єрці і експослу України в США Ользі Стефанішиній. Спершу про це повідомили Центр протидії корупції та пресслужба ВАКС у коментарі Суспільному.

Прокурор у коментарі Радіо Свобода повідомив, що колишня урядовиця і дипломатка отримала підозру за двома епізодами ймовірного недостовірного декларування і незаконного збагачення.

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Проєкт "ВАКС вирішив" пише, що САП просила призначити заставу в 12 млн 312 тис. гривень. Рішення оголосять завтра.

Ольга Стефанішина прокоментувала підозру в Facebook.

«Будь-які процесуальні дії, це частина законної роботи правоохоронної системи, а не встановлена провина. Я ставлюся до цих подій спокійно і без зайвих емоцій, а галас навколо цієї історії більше схожий на бурю в склянці води. Значну частину питань, що зʼявляються у медіа, зокрема щодо нерухомості, я понад рік тому коментувала публічно й доволі докладно. Ще після перших публікацій я сама надала журналістам усі необхідні документи щодо квартири, до якої виникали питання. Мені не було й немає чого приховувати», – сказала вона.

За даними слідства, Стефанішина давала майнові доручення іншим особам. Вона не внесла до декларації дві однокімнатні квартири, готівку, що витратила на ремонт, лікування матеріа, авіаквитки і оренду квартири, наводить слова прокурора ЦПК.

Також вона не вказала користування автомобілем, записаним на підлеглого. Витрати перевищують доходи й заощадження. Сумарна вартість набутих за півтора року активів – 13,9 млн грн. Йдеться про дві квартири в ЖК "Файна Таун", купівлею та ремонтом яких за вказівкою Стефанішиної займалась її подруга. В оголошеному прокурором листуванні також ішлося про купівлю будинку для батьків Стефанішиної вартістю близько $200-300 тис.

Стефанішина, за версією слідства, не задекларувала орендовану квартиру на вул. Ярославів Вал та автомобіль Mercedes. Плата за оренду вказаної квартири складала $1300 на місяць і здійснювалась у готівці. Сторона обвинувачення зачитала листування між помічником Стефанішиної та орендодавцем, де вони спілкувались про «незасвічування у податковій доходів від квартири».

Прокурор наголосив, що офіційні Стефанішиної в період 2024-2025 років не дозволяли їй такі витрати.

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Автомобіль Mercedes, за даними слідства, Стефанішина придбала 5 серпня 2021 року за $43,5 тис. Прокурор сказав, що цю купівлю здійснювала особисто Стефанішина, і на це вказують наявні у слідства листування та штрафи за порушення правил дорожнього руху.

Також слідство вважає, що Стефанішина впливала на призначення голови НАЗК. Зокрема в листуванні з держсекретарем Мін’юсту Олександром Буханевичем вона узгоджувала кандидатури осіб, які мали ввійти до складу комісії з обрання голови НАЗК.

Президент звільнив Ольгу Стефанішину цього понеділка, в перший день основної частини наради послів.

Дипломатка повідомила, що сама ухвалила рішення піти з посади. Джерела LB ще у липні розповіли про те, що Ользі Стефанішиній можуть оголосити підозру за новим епізодом, пов'язаним з придбанням нерухомості.

Також Ольга Стефанішина з 2019 року є обвинувачуваною в справі про співучасть в заволодінні бюджетними коштами в 2013-2014 роках. Стефанішина фігурує в ній через те, що разом із іншими працівниками міністерства юстиції займалася організацією тендеру, за який Мін'юст заплатив 2,5 млн гривень. Це був тендер на аналіз українського і європейського законодавств. Окрім вартості, питання викликала і якість робіт.

Ольга Стефанішина

Уродженка Одеси, освіту здобула в КНУ імені Тараса Шевченка і Одеському національному економічному університеті. Має кваліфікацію юриста-міжнародника, перекладача з англійської мови та в галузі «фінанси та кредит».

З 2006 по 2007 займалася приватною юридичною практикою, а потім почала кар'єру в Міністерстві юстиції. З 2010 по 2015 була заступницею директора департаменту міжнародного права і директоркою у департаменті євроінтеграції.

З 2017 року працювала директоркою офісу з питань європейської і євроатлантичної інтеграції у секретаріаті Кабінету міністрів.

У 2019 році балотувалася до Верховної Ради від «Української стратегії Гройсмана», але невдало. Того ж року працювала в юрфірмі «Ілляшев та Партнери», яка, окрім України, мала офіси у Росії, пише Рух Чесно.

У 2020 Ольга Стефанішина була призначена віцепрем'єркою – міністеркою з питань європейської і євроантлантичної інтеграції.

В 2021 році Стефанішина увійшла до політради партії «Слуга народу».

У 2024 Стефанішина стала міністеркою юстиції, але зберегла посаду віцепрем'єрки з питань євроінтеграції.

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Загалом Стефанішина очолювала напрямок європейської і євроантлантичної інтеграції понад п'ять років.

Торік стала послом України в США.

Прізвище Стефанішиної фігурувало і в справі про можливе зловживання в АРМА. За даними журналістів УП, АРМА передавало активи в управління людям, близьким із Ольгою Стефанішиною. Віцепрем'єрка, коментуючи матеріал, підкреслила, що не пов'язана зі своїм колишнім чоловіком, згаданим у ньому.

«Після прочитання статті мене здивувала маніакальна спроба вплести мене, ну хоч якось, у справи колишнього чоловіка, з яким мої контакти відбуваються лише стосовно наших двох дітей. Про це я чітко і зазначила у детальній відповіді на запит журналістів. Починаючи від візуального оформлення статті і завершуючи систематичною згадкою "чоловік Ольги Стефанішиної", наче це якийсь особливий статус. У мене є ім'я, прізвище та посада. І так, в мене є особиста життєва історія тривалістю в 13 років повязана з Михайлом, яка не має жодного стосунку до моєї діяльності або нинішнього життя. Михайло Стефанішин – це окрема людина, з якою я розлучилася 7 років тому», – сказала вона.

16 липня 2025 в САП заявили, що прокурори на основі тексту УП почали розслідування можливого зловживання в АРМА. Підозру ні Ользі, ні будь-кому іншому по цій справі не оголосили.

Також hromadske з'ясувало, що віцепрем'єрка мешкала к квартирі в елітному ЖК, яку не декларувала. У коментарі журналістам Ольга сказала, що цю квартиру її родина придбала ще в 2019 році, коли ціна була значно нижчою.