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Головнокомандувач ЗСУ поінформував дипломатів про основні бойові потреби Сил оборони

Драпатий зазначив, що в пріоритеті є зупинка просування російських військ.

Головнокомандувач ЗСУ поінформував дипломатів про основні бойові потреби Сил оборони
Нарада послів у Києві
Фото: Пресслужба МЗС України

Під час оборонної сесії, в рамках наради послів, Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий поінформував керівників закордонних дипломатичних установ про поточну ситуацію на полі бою, а також окреслив основні бойові пріоритети та потреби Сил оборони України. 

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

Драпатий заявив, що першим пріоритетом є зупинка просування противника. За його словами, це основна умова подальших комплексних дій України щодо продовження або завершення війни.

"За всіма процесами, усім озброєнням і всіма ресурсами стоїть людина. Кінцевий бенефіціар усіх управлінських рішень — це солдат», – зазначив він. 

В свою чергу, начальник Генштабу ЗСУ Ігор Скибюк та заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса зосередили увагу на спільній роботі дипломатів та військових задля захисту України від балістичних атак Росії.

  • Євгеній Хмара окреслив послам ключові оборонні пріоритети, на які розраховує Україна. Серед них - захист неба та фінансування для закриття потреб фронту.
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