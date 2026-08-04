Головнокомандувач ЗСУ поінформував дипломатів про основні бойові потреби Сил оборони

Драпатий зазначив, що в пріоритеті є зупинка просування російських військ.

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Під час оборонної сесії, в рамках наради послів, Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий поінформував керівників закордонних дипломатичних установ про поточну ситуацію на полі бою, а також окреслив основні бойові пріоритети та потреби Сил оборони України.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

Драпатий заявив, що першим пріоритетом є зупинка просування противника. За його словами, це основна умова подальших комплексних дій України щодо продовження або завершення війни.

"За всіма процесами, усім озброєнням і всіма ресурсами стоїть людина. Кінцевий бенефіціар усіх управлінських рішень — це солдат», – зазначив він.

В свою чергу, начальник Генштабу ЗСУ Ігор Скибюк та заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса зосередили увагу на спільній роботі дипломатів та військових задля захисту України від балістичних атак Росії.