У Харкові сталася ДТП з міським автобусом, є постраждалі

У Харкові внаслідок ДТП постраждали дев’ятеро людей. Серед них – пасажири та водій міського автобуса. Аварія сталася вранці 7 серпня на перехресті проспекту Альошина та вулиці Бібліка.

Про це повідомила поліція Харківської області.

За попередніми даними, 28-річний водій Toyota виїхав на перехрестя на червоний сигнал світлофора. Там він зіткнувся з автобусом, яким керував 73-річний водій. Після удару автобус винесло на зустрічну смугу, де він врізався в автомобіль Ford під керуванням 53-річного чоловіка.

Внаслідок аварії травмувалися дев’ятеро людей. Двоє з них отримали ушкодження середнього ступеня тяжкості. Ще семеро людей мають легкі травми. Усім постраждалим надали медичну допомогу.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини автотрощі.