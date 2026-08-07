Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
ГоловнаСуспільствоВійна

ЦПД: Росія поширює нову хвилю фейків про "звірства ЗСУ" на Курщині

Російська пропаганда продовжує кампанію з дискредитації ЗСУ.

ЦПД: Росія поширює нову хвилю фейків про "звірства ЗСУ" на Курщині
РФ поширює нову хвилю фейків про нібито "звірства ЗСУ" на Курщині
Фото: ЦПД

Російська пропаганда активізувала поширення фейків про нібито "звірства" українських військових на території Курської області РФ. Такі інформаційні вкиди є частиною чергової кампанії з дискредитації Сил оборони України.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.

За даними Центру, російські ресурси активно поширюють історію про нібито розстріл українськими військовими цивільного автомобіля, захоплення мирного жителя Курщини та його вивезення до України "в БТР разом із трупами". Також у російському інформаційному просторі з'являються інші схожі повідомлення про нібито "знущання" та "катування" цивільних.

Реклама

У ЦПД наголошують, що жодних підтверджень цим заявам не існує. Як «докази» пропагандисти використовують лише неперевірені розповіді людей, яких називають очевидцями.

"Використання бездоказових "свідчень" є типовим прийомом російської пропаганди для створення контенту, покликаного дискредитувати Сили оборони України", – зазначили у Центрі.

У Центрі протидії дезінформації підкреслили, що подібні повідомлення є складовою масштабної інформаційної кампанії, яку Росія розгорнула до річниці початку операції Сил оборони України на території Курської області.

"Поширюючи подібні наративи, Кремль намагається виправдати продовження війни, спотворити реальність та відвернути увагу світової спільноти від численних воєнних злочинів російських військових на території України", – наголосили в ЦПД.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies