ЦПД: Росія поширює нову хвилю фейків про "звірства ЗСУ" на Курщині

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РФ поширює нову хвилю фейків про нібито "звірства ЗСУ" на Курщині

Російська пропаганда активізувала поширення фейків про нібито "звірства" українських військових на території Курської області РФ. Такі інформаційні вкиди є частиною чергової кампанії з дискредитації Сил оборони України.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.

За даними Центру, російські ресурси активно поширюють історію про нібито розстріл українськими військовими цивільного автомобіля, захоплення мирного жителя Курщини та його вивезення до України "в БТР разом із трупами". Також у російському інформаційному просторі з'являються інші схожі повідомлення про нібито "знущання" та "катування" цивільних.

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У ЦПД наголошують, що жодних підтверджень цим заявам не існує. Як «докази» пропагандисти використовують лише неперевірені розповіді людей, яких називають очевидцями.

"Використання бездоказових "свідчень" є типовим прийомом російської пропаганди для створення контенту, покликаного дискредитувати Сили оборони України", – зазначили у Центрі.

У Центрі протидії дезінформації підкреслили, що подібні повідомлення є складовою масштабної інформаційної кампанії, яку Росія розгорнула до річниці початку операції Сил оборони України на території Курської області.

"Поширюючи подібні наративи, Кремль намагається виправдати продовження війни, спотворити реальність та відвернути увагу світової спільноти від численних воєнних злочинів російських військових на території України", – наголосили в ЦПД.