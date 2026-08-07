У Запоріжжі знищили російську 500-кілограмову авіабомбу, яка застрягла на 10-метровій глибині

Боєприпас не здетонував після ворожого обстрілу.

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У Запоріжжі сапери ДСНС знищили російську авіабомбу ФАБ-500 вагою близько 500 кілограмів. Боєприпас не здетонував після ворожого обстрілу та застряг під землею.

Про деталі операції розповіли у пресслужбі ДСНС України.

Після чергової атаки поліція повідомила про ймовірне місце авіаудару. Бомбу під час обстеження території виявили рятувальники.

Боєприпас пробив водопровідну трубу та застряг у глині на глибині близько 10 метрів. Для безпечного вилучення бомби сапери залучили спецтехніку. Роботи тривали три дні. Після вилучення авіабомбу транспортували до спеціального місця та знищили.

Фото: ДСНС України