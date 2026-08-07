15 років за гратами отримали українці, які перейшли у Маріуполі на бік ворога

Засуджені проживали на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Донецької областей.

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До 15 років ув’язнення засудили двох громадян України, які служили в армії Росії та воювали проти України.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Засуджені проживали на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Донецької областей. На початку 2026 року вони добровільно уклали контракти зі збройними силами РФ та вступили до лав окупаційних військ.

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Після проходження військової підготовки в Маріуполі їх направили до штурмових підрозділів. У складі армії держави-агресора вони брали участь у бойових діях проти Сил оборони України на сході держави.

У травні 2026 року під час боїв на території Дніпропетровської області українські військові взяли обох бойовиків у полон.

У суді прокурори довели, що чоловіки добровільно перейшли на бік ворога та воювали проти України. Підсудні свою вину визнали повністю.

За публічного обвинувачення прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури суд визнав двох громадян України винними у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Їм призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна кожному.