У центрі Кривого Рогу чоловік влаштував стрілянину біля ресторану

Між чотирма чоловіками виникла сварка, яка переросла у бійку, а потім прозвучали постріли.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У Кривому Розі затримали чоловіка, який відкрив стрілянину біля ресторану після конфлікту.

Про це розповіли в поліції Дніпропетровської області.

Напад стався ввечері 6 серпня у центрі міста біля одного закладів. Між чотирма чоловіками виникла сварка, яка переросла у бійку.

Після цього один з учасників конфлікту почав переслідувати чоловіків, які сіли в автомобіль. Він щонайменше сім разів вистрелив у бік машини. Ймовірно, що пістолет був травматичним.

Унаслідок стрілянини один чоловік отримав поранення. Також було пошкоджено автівку.

Правоохоронці затримали стрільця. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за фактом хуліганства. На місці події слідчі вилучили гільзи, а також отримали записи з камер відеоспостереження та допитують свідків.