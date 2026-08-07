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Через російські обстріли понад 5 тисяч споживачів на Запоріжжі залишилися без світла

Енергетики не можуть розпочати аварійно-відновлювальні роботи через безпекову ситуацію.

Через російські обстріли понад 5 тисяч споживачів на Запоріжжі залишилися без світла
Ремонт пошкодженої інфрастуктури в 'полях'
Фото: Укренерго

Унаслідок російських атак без електропостачання залишилися понад 5 тисяч споживачів у Запорізькому районі.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Зазначається, що через ворожі обстріли повністю знеструмлено два населені пункти.

Наразі енергетики не можуть розпочати аварійно-відновлювальні роботи через безпекову ситуацію.

Відновлення електропостачання розпочнеться одразу після того, як це дозволять безпекові умови.

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