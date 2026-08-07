Через російські обстріли понад 5 тисяч споживачів на Запоріжжі залишилися без світла

Унаслідок російських атак без електропостачання залишилися понад 5 тисяч споживачів у Запорізькому районі.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров
Зазначається, що через ворожі обстріли повністю знеструмлено два населені пункти.
Наразі енергетики не можуть розпочати аварійно-відновлювальні роботи через безпекову ситуацію.
Відновлення електропостачання розпочнеться одразу після того, як це дозволять безпекові умови.
- Ворог атакував Кушугумську громаду у Запорізькому районі. У Новосолоному російський дрон атакував автівку. Двоє людей загинули.