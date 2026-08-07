Росія двічі атакувала Дніпровський район, загорілися склади логістичної компанії

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Російські війська двічі завдали ударів по Дніпровському району. Внаслідок атак виникли пожежі, зокрема загорілися склади логістичної компанії.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, після першого удару у Дніпровському районі спалахнула пожежа. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Згодом ворог завдав повторного удару. Внаслідок атаки зайнялися склади логістичної компанії.

Наразі інформація про можливих постраждалих уточнюється.