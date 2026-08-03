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Росіяни знищили вантажне відділення Нової пошти в Прилуках

На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Росіяни знищили вантажне відділення Нової пошти в Прилуках
Зруйноване відділення Нової пошти в Прилуках
Фото: Нова пошта/Telegram

Ввечері, 3 серпня, російські війська вдарили по вантажному відділенню Нової пошти в Прилуках на Чернігівщині. Внаслідок атаки відділення знищене. 

Про це повідомили на офіційній сторінці компанії в Telegram.

Під час атаки, співробітники та клієнти перебували в укритті. На щастя, ніхто не постраждав. 

Наразі триває ліквідація наслідків ворожого удару. 

В компанії заявили, що компенсують оціночну цінність пошкоджених відправлень та зв'яжуться з клієнтами для уточнення деталей відшкодування.

Логістичні шляхи вже перебудували таким чином, щоб мінімізувати  можливі затримки в доставці.

  • 31 липня росіяни вдарили по сортувальному терміналу Нової пошти у Полтаві. Внаслідок атаки його зруйновано.
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