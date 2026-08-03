Росіяни знищили вантажне відділення Нової пошти в Прилуках

Ввечері, 3 серпня, російські війська вдарили по вантажному відділенню Нової пошти в Прилуках на Чернігівщині. Внаслідок атаки відділення знищене.
Про це повідомили на офіційній сторінці компанії в Telegram.
Під час атаки, співробітники та клієнти перебували в укритті. На щастя, ніхто не постраждав.
Наразі триває ліквідація наслідків ворожого удару.
В компанії заявили, що компенсують оціночну цінність пошкоджених відправлень та зв'яжуться з клієнтами для уточнення деталей відшкодування.
Логістичні шляхи вже перебудували таким чином, щоб мінімізувати можливі затримки в доставці.
- 31 липня росіяни вдарили по сортувальному терміналу Нової пошти у Полтаві. Внаслідок атаки його зруйновано.