Росіяни знищили вантажне відділення Нової пошти в Прилуках

На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

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Ввечері, 3 серпня, російські війська вдарили по вантажному відділенню Нової пошти в Прилуках на Чернігівщині. Внаслідок атаки відділення знищене.

Про це повідомили на офіційній сторінці компанії в Telegram.

Під час атаки, співробітники та клієнти перебували в укритті. На щастя, ніхто не постраждав.

Наразі триває ліквідація наслідків ворожого удару.

В компанії заявили, що компенсують оціночну цінність пошкоджених відправлень та зв'яжуться з клієнтами для уточнення деталей відшкодування.

Логістичні шляхи вже перебудували таким чином, щоб мінімізувати можливі затримки в доставці.