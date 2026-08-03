Інженери ГУР створили систему секторного спостереження «Периметр»

«Периметр» дозволяє винести камеру спостереження на позицію, тоді як оператори залишаються всередині бліндажа, пояснюють у розвідці

Інженери Департаменту активних дій Головного управління розвідки розробили систему секторного спостереження «Периметр», призначену для безперервного моніторингу позицій українських військових без необхідності фізичної присутності людей на варті, повідомили у ГУР.

Систему розробили у тісній співпраці зі спецпризначенцями, які сформулювали головний запит — зменшити ризики для особового складу під час спостереження за місцевістю.

У ГУР зазначають, що раніше військовослужбовці були змушені перебувати на спостережних пунктах, що створювало додаткову небезпеку, особливо поблизу державного кордону, де існує загроза проникнення диверсійно-розвідувальних груп.

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«Периметр» дозволяє винести камеру спостереження на позицію, тоді як оператори залишаються всередині бліндажа. Зображення передається на монітори, завдяки чому військові можуть цілодобово контролювати сектор, не демаскуючи себе та не залишаючи укриття.

«Тут є денна камера і сутінкова. Вона за відсутності світла також чудово бачить, показує контури. Навіть коли сонце сіло. Видно в нього доволі непогано, не так добре, як в ПНБ, але приблизно працює за таким самим принципом. І тут є інфрачервона камера», – пояснив інженер підрозділу безпілотних систем “Крила” Департаменту активних дій ГУР з позивним “Осака” .

Камера має сектор огляду до 180° та керується одним джойстиком.За словами розробників, конструкцію навмисно зробили максимально простою.

«Але і дешевим та взаємозамінним. Тобто не в стилі Rheinmetall, а з того, що доступно на найближчому радіоринку», – розповіли у ГУР.

Особливу увагу приділили маскуванню виробу. Компактний корпус має шорстку поверхню для нанесення маскувальних матеріалів, а в умовах зелених насаджень камера практично непомітна навіть для тепловізорів. Система також має гідроізоляцію та пристосована до роботи під дощем і в складних польових умовах.

Комплекс працює від окремих акумуляторів і не використовує ресурси штатного обладнання військових. Двох батарей вистачає приблизно на добу безперервної роботи. При цьому система не записує відео — таке рішення дозволило знизити вартість виробу та уникнути встановлення додаткової електроніки, яка не була необхідною, за відгуками військових.

Собівартість одного комплекту становить близько 60 тис. гривень. Майже половину цієї суми займає тепловізійна камера, ще значну частину — акумулятори, екран і захищений кабель для зовнішнього використання.