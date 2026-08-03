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Зенітно-кулеметний батальйон на Сумщині отримав партію роботизованих турелей. Що про них відомо

Заявлено, що роботизовані комплекси допоможуть швидше виявляти та знищувати ворожі БпЛА різного типу: FPV-дрони, шахеди і, за певних умов, крилаті ракети.

Зенітно-кулеметний батальйон на Сумщині отримав партію роботизованих турелей. Що про них відомо
Sky Sentinel
Фото: Скриншот Генеральний штаб ЗСУ

Окремий зенітно-кулеметний батальйон, який захищає небо Сумщини, отримав партію роботизованих турелей Sky Sentinel. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Зазначається, що під час навчань вітчизняна установка продемонструвала високу ефективність, особливо проти швидкісних безпілотників типу «Шахед» («Герань-3» та «Герань-4»), які можуть розвивати швидкість понад 300 кілометрів на годину. Також вона може працювати проти FPV-дронів. Крім того, військові планують випробувати систему для ураження ракет.

«Найголовніший плюс цієї установки – це швидкість обчислення та взяття упередження на ціль. Тобто за долі секунди вона вже знає, куди прицілюватись з похибкою не більше метра. Для людини це практично нереально. Тут завдяки потужній оптиці та лазерному далекоміру відстань також обчислюється з похибкою півметра-двадцять сантиметрів. Відповідно до цього штучний інтелект вираховує по балістичному калькулятору, яке брати упередження. І з мінімальною кількістю боєприпасів вражається ціль», – розповів один із військових.

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У Генштабі зазначили, що комплекси Sky Sentinel загальною вартістю 40 млн гривень закупила Сумська ОВА коштом обласного бюджету, платформи UNITED24 та приватного сектору.

Що відомо про турель Sky Sentinel

За інформацією платформи United24, Sky Sentinel - це автономна турель ППО, керована штучним інтелектом, оснащена важким кулеметом і здатна обертатися на 360°. Вона може вразити Shahed-136 на потрібній відстані або навіть дрон, вдвічі менший за нього. 

Фактично, під час польових випробувань вона успішно вражала цілі, вп'ятеро менші за Shahed. Заявлено, що Sky Sentinel здатна збити навіть крилату ракету в межах своєї ефективної дальності. Механіка Sky Sentinel була розроблена та повністю випробувана в Україні, на полігонах та в реальних бойових умовах. 

Sky Sentinel використовує компоненти іноземного виробництва для прицілювання та далекоміра — критично важливі системи, вітчизняним аналогам яких сьогодні в Україні немає. 

Водночас, усе програмне забезпечення турелі було написано українськими інженерами.

Відомо, що турелі працюють з використанням стандартних важких кулеметів, розраховуючи постріли у режимі реального часу. Одна установка коштує $150 тис. 

У United24 зазначають, що для ефективного захисту міста знадобиться від 10 до 30 турелей. 

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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