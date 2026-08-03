За суми до 21 тис. доларів США ділки продавали військовозобов’язаним фіктивні медичні документи, допомагали отримати незаконні відстрочки від мобілізації та організовували нелегальне переправлення ухилянтів через державний кордон.

Служба безпеки спільно з Національною поліцією викрила дев'ять нових схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України та затримала десятьох організаторів оборудок.

Як розповіли у СБУ, за суми до 21 тис. доларів США ділки продавали військовозобов’язаним фіктивні медичні документи, допомагали отримати незаконні відстрочки від мобілізації та організовували нелегальне переправлення ухилянтів через державний кордон.

На Полтавщині викрили одразу дві схеми уникнення призову на підставі підроблених медичних довідок. Організатором однієї із злочинних схем виявився адвокат Ради адвокатів Полтавської області. До оборудки він залучив знайому сімейну лікарку, яка оформлювала підроблені медвисновки із «важкими діагнозами».

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Крім цього, затримали лікаря-невропатолога та завідувача одного з відділень місцевої лікарні, які продавали військовозобов’язаним фіктивні довідки із подальшим встановленням груп інвалідності. Також фігуранти несанкціоновано втручалися до електронної системи охорони здоров’я та вносили туди недостовірні відомості про результати медоглядів, які фактично не здійснювалися.

Фото: СБУ Один із підозрюваних

У Дніпрі викрили адвоката, який продавав фіктивні довідки про III групу інвалідності. Для реалізації злочинного задуму юрист використовував особисті зв’язки у військово-лікарській комісії. Потім він вносив фейкові дані до електронних реєстрів, що дозволяло його клієнтам автоматично продовжити відстрочку від призову через мобільний застосунок «Резерв+».

Також в обласному центрі затримали безробітного, який допомагав отримати документи про нібито непридатність до служби з подальшим «списанням» з військового обліку. Для цього він використовував своїх родичів, які працюють у медустановах Києва.

На Донеччині контррозвідники СБУ викрили організатора нелегального механізму переправлення через кордон до Євросоюзу. Фігурант підбирав потенційних «клієнтів» через своїх знайомих та на власному авто доставляв їх до західних регіонів. Далі військовозобовʼязаних супроводжували його спільники, які показували їм маршрути втечі за кордон через лісисту місцевість в обхід контрольно-пропускних пунктів.

У Житомирській області затримали лікаря-кардіолога з Бердичева, який безпідставно оформлював військовозобов’язаних на стаціонарне лікування, щоб створити їм формальні підстави для неявки до ТЦК після отримання повістки. Для цього медик вносив до електронної системи охорони здоров’я завідомо неправдиві відомості.

Фото: СБУ Один із затриманих

На Черкащині викрили сапера аварійно-рятувального загону спецпризначення ДСНС, який за хабарі фіктивно працевлаштовував військовозобов’язаних до органів цивільного захисту. Для цього посадовець обіцяв клієнтам вплинути на співробітників кадрового підрозділу, щоб псевдовлаштувати ухилянтів до держустанови з подальшим «бронюванням» від мобілізації.

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На Вінниччині викрили клірика однієї з релігійних громад УПЦ, який за 14 тис. доларів США допомагав особам призовного віку уникнути мобілізації. Використовуючи особисті зв’язки в ТЦК, клірик гарантував «клієнтам» «вирішити питання» щодо незаконного ухилення від призову.

На Львівщині затримали ділка, який за гроші обіцяв військовозобов’язаним вступ до місцевого коледжу для отримання відстрочки від мобілізації. Він запевняв, що допоможе із зарахуванням та оформленням документів до ТЦК.

Під час обшуків за місцями проживання, роботи, а також в авто затриманих вилучили мобільні телефони, медичну документацію, банківські картки, чорнові записи із доказами їх незаконної діяльності.

Фото: СБУ Один із затриманих

Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ч. 3 ст. 354 (одержання працівником підприємства неправомірної вигоди);

ч. 3 ст. 358 (підроблення документів);

чч. 1, 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, що обробляється в електронних системах);

ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Ділкам загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.