​У СБУ підрахували, скільки російських цілей уразили минулого тижня

Вдалося поцілити по пʼяти НПЗ, уразити винищувачі, авіазавод, РЛС та склади боєприпасів.

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Служба безпеки України підрахувала кількість уражених ворожих цілей у межах кампанії зі зниження воєнно-економічного потенціалу РФ, затверджену президентом України Володимиром Зеленським.

У спецслужбі повідомили, що минулого тижня бійці СБУ завдали успішних ударів по підприємствах військово-промислового комплексу, паливно-енергетичній інфраструктурі, засобах ППО, військових аеродромах, логістичних об'єктах та складах окупантів.

Військова інфраструктура та ППО

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Євпаторійський авіаційний завод (тимчасово окупований Крим). Там уражено два ангари для зберігання авіаційної техніки та виробничий цех підприємства.

На військовому аеродромі «Ханская» у районі м. Майкоп Росії підтверджено ураження двох винищувачів Су-35, двох навчально-тренувальних літаків Л-39, резервуарного парку паливно-мастильних матеріалів та іншої інфраструктури аеродрому.

У Краснодарському краї уражено три радіолокаційні станції «Подльот-К1» та одну РЛС «Каста-2Е2», які ворог використовує для виявлення повітряних цілей.

Паливно-енергетична інфраструктура

НПЗ «Лукойл-Пермнафтооргсинтез» у Пермському краї. Там уражений великий нафтопереробний завод РФ потужністю майже 13 млн тонн на рік. Після удару виникла пожежа на установці первинної переробки нафти.

НПЗ «Лукойл-Волгограднефтепереработка» (Волгоград) – один із найбільших нафтопереробних заводів Росії потужністю близько 15 млн тонн нафти на рік.

Три нафтопереробні заводи в Уфі (Республіка Башкортостан) – «Башнафта-УНПЗ», «Башнафта-Новойл» та «Башнафта-Уфанафтохім», які утворюють один із найбільших нафтопереробних кластерів РФ із сумарною потужністю понад 23 млн тонн нафти на рік.

Інфраструктура порту Тамань (Краснодарський край), де після удару виникла масштабна пожежа.

Склади боєприпасів та ПММ

Знищено склади військово-технічного майна та боєприпасів у населених пунктах Обрив, Чистякове (ТОТ Донецької області), Маріуполь (ТОТ Запорізької області) та Красноперекопськ (тимчасово окупований Крим).

Уражено склади паливно-мастильних матеріалів у Гуковому (рф), Маринівці, Лагідному (ТОТ Запорізької області), Волновасі (ТОТ Донецької області) та П'ятихатках (тимчасово окупований Крим).